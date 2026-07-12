Cuando Amnistía Internacional intervino en la Ruta del Bakalao contra los intensivos controles de la Policía: "Había registros vaginales"

La presión policial que siguió al crimen de Alcàsser llegó a tal extremo en la Ruta del Bakalao que Amnistía Internacional intervino para informar a los jóvenes de sus derechos.

El asesinato de las niñas de Alcàsser y la fuga de Antonio Anglés no solo provocaron un enorme impacto mediático y social. También sirvieron de detonante para una estrategia de control policial sin precedentes sobre la Ruta del Bakalao, una presión que, según varios de los entrevistados en este reportaje de Anatomía de..., llegó a motivar la intervención de Amnistía Internacional.

El periodista Salvador Enguix explica que, tras el crimen, se instaló la idea de que Valencia se había convertido en un territorio fuera de control. Ese clima de alarma favoreció el despliegue de operativos cada vez más intensos en las carreteras que conectaban las principales discotecas de la Ruta y consolidó la imagen de aquel fenómeno como un problema de orden público.

Vicente Pizcueta, uno de los históricos promotores de la Ruta, recuerda que los controles alcanzaron un nivel de "mucha crudeza". Según relata, decidieron denunciar la situación ante Amnistía Internacional, que llegó a instalar puntos informativos en la zona para explicar a los asistentes cuáles eran sus derechos durante las identificaciones y registros.

El empresario asegura que las inspecciones se realizaban tanto en los accesos a las discotecas como en las carreteras y denuncia que algunas prácticas resultaban especialmente invasivas. "Había registros vaginales en las aceras de las carreteras", afirma durante el documental. Algo que ilustra, a su juicio, hasta dónde llegó la presión policial durante aquellos años.

El espacio también recuerda que el endurecimiento de los controles coincidió con la aplicación de la Ley Corcuera. Informativos de la época anunciaban que las discotecas quedarían estrechamente vigiladas y que los agentes podrían actuar con mayor contundencia para supervisar e incluso desalojar los locales.

Frente a las críticas, el expolicía municipal Daniel Asensi sostiene que aquella legislación "en parte ayudó" porque permitió intensificar las identificaciones y mejorar el control sobre la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Sin embargo, otros protagonistas consideran que el objetivo iba mucho más allá de la seguridad vial.

Cristina Tárrega comparte esa interpretación y sostiene que existió una decisión política para poner fin al fenómeno. "Esto se tiene que acabar", recuerda como el mensaje que, a su juicio, se impuso desde las instituciones tras el enorme impacto provocado por el caso Alcàsser.

*Ya disponible Anatomía de... el fin de la Ruta en atresplayer.com

*Vuelve a ver la serie de La Ruta en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido