Nuria Roca, sobre los accidentes de tráfico en la Ruta del Bakalao: "Lo sabías y lo asumías, no eras consciente del peligro"

La presentadora de La Roca recuerda en Anatomía de... la normalización del riesgo en la Ruta del Bakalao y reconoce que muchos jóvenes asumían los peligros de la carretera sin ser plenamente conscientes.

"La base es la música. Si a la gente le das un ritmo frenético, tiene que estar frenética para aguantar ese ritmo", comenta Cristina Tárrega. La periodista, que fue una de las habituales de la Ruta del Bakalao, está convencida de que el ocaso de este fenómeno llegó por culpa de las drogas sintéticas, que eran "veneno puro", asegura en este reportaje de Anatomía de... "Hay gente que no se ha recuperado", lamenta.

Había mescalina, cocaína, speed, 'disidrina', tripis... "de todo", afirma Emilio, uno de los ruteros que participan en el programa de laSexta.

Gente de toda España comenzó a acudir a la Ruta del Bakalao tras hacerse conocida y el panorama cambió por completo. "Antes nos conocíamos todos", comenta Emilio. Después, llegaron los problemas y los controles de la Guardia Civil y de la Policía.

Daniel Asensi, policía municipal de Riba-Roja (Valencia) recuerda además el infierno que fue para ellos la Ruta del Bakalao: "Se desmadró mucho y nos tuvimos que poner serios".

En aquella carretera del Saler se concentraban cada fin de semana unas 40.000 personas, gran parte de ellas bajo los efectos del alcohol o las drogas, que se desplazaban en coche de discoteca en discoteca. Los accidentes mortales eran más que frecuentes y de ello se hacían eco los medios de la época, que, a opinión de algunos de los entrevistados de hoy, comenzaron a "demonizar" la Ruta y a exagerar sus aspectos negativos.

"No contaban mentiras, pero contaban demasiadas verdades", afirma el 'rutero'. "Hay algunas cosas que eran ciertas, pero también había alguna exageración. Estoy convencidísimo de que lo mismo se consumía en Ibiza en aquella época, en Barcelona, en Madrid y en Bilbao", reflexiona el periodista Salvador Enguix. Las informaciones, a su entender, "alarmaban a la gente" y generaban "terror y pánico".

Pero "en aquella época había accidentes de tráfico a diario", señala Nuria Roca, periodista y 'rutera' en la época. "Nos desplazábamos en coche siempre. Tú sabías que iba a haber accidentes, pero lo asumías y es que, no eras consciente del peligro. Creo que tiene que ver con la edad", comenta.

"Todos hemos estado a punto de morir en algún accidente", señala Chimo Bayo, el personaje más icónico de la Ruta, autor del himno 'Así me gusta a mí', o como todo el mundo lo conoce, 'Exta sí, exta no'. Él viajaba mucho y yendo con su "panda" a Marbella les pasó un coche por encima dando vueltas.

Cristina Tárrega hizo la Ruta "en todas las modalidades": "En moto sin casco, en bicicleta, en coche a las tantas y lo llevaba una amiga con dos gintonics encima, sin cinturón...". "Estamos vivos de milagro", dice hoy, más de tres décadas después.

Y es que quien no bebía era "el raro". Hasta el conductor tenía que emborracharse, recuerda Nuria Roca. Asensi recuerda que había gente que conducía "muy borracha y muy drogada". Pero los controles de alcoholemia no eran tan frecuentes como ahora, porque no todas las comisarías disponían de esa tecnología y tenían que solicitarla para cada ocasión.

*Ya disponible Anatomía de... el fin de la Ruta en atresplayer.com

*Vuelve a ver la serie de La Ruta en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido