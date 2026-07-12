Nuria Roca, sobre cómo cambió la sociedad con la Ruta del Bakalao: "Ahora quieren ser influencer, en mi época queríamos ser gogós

La presentadora de La Roca fue una de las personas que cada fin de semana lo daba todo en la Ruta del Bakalao. Nuria Roca rememora cómo era la juventud de la época.

Chocolate, Barraca, Puzzle, Heaven, Spook, ACTV, Arena y N.O.D. eran algunas de las principales discotecas de aquella mítica Ruta del Bakalao que cambió la sociedad de los 90 en España.

"Las dos discotecas que para nosotros eran la referencia en esa primera época eran Barraca y Chocolate y era muy típico estar en una y moverte a la otra porque estaban a muy pocos metros", cuenta Salvador Enguix, periodista de La Vanguardia y 'rutero'.

"Chocolate y Barraca eran la meca. Unos éramos siniestros y oscuros y los otros eran más blancos y más 'popis', pero el 50 % de la música se compartía en ambas salas", rememora Vicente Pizcueta, promotor de discotecas de la Ruta (1983 - 1997) Chocolate, ACTV, Arena, Barraca y Heaven.

El reportaje de laSexta rescata algunas de las imágenes de la época y Nuria Roca, la presentadora de La Roca, quien fue 'rutera' y adolescente en aquella época, no puede evitar una carcajada al ver bailar a los jóvenes con la botella de agua en la mano. "Lo de la botella de agua dando golpes era muy de la Ruta", afirma.

A ella le "fascinaban" las gogós: "Eran un símbolo de libertad absoluto. Se subían a la tarima, te miraban por encima del hombro, bailaban de puta madre, estaban buenísimas, eran guapas... eran todo". "Ahora la gente quiere ser influencer. En mi época, tú querías ser gogó. Era lo puto más. Llegabas a la discoteca y aunque no fueras gogó, si eras amiga de una de ellas, tenías mucho ganado", asegura.

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