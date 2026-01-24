El testimonio del capitán del barco donde se vio por última vez a Antonio Anglés: "Era imposible que él abriese la puerta, alguien tuvo que dejarle salir"

Por primera vez, Kenneth Stevens, capitán del buque City of Plymouth, rompió su silencio en una entrevista concedida a Equipo de Investigación en un programa emitido en 2018. Se trata del barco en el que Antonio Anglés fue visto con vida por última vez.

"Antes de llegar a Dublín fue la última vez que vi a Antonio Anglés", relata Stevens. Según explica, uno de los miembros de la tripulación lo encontró en la cabina de dirección, cerca de la sala de máquinas, y lo condujo hasta él. "Hablaba poco y pensábamos que era portugués porque llevaba un pasaporte de Portugal. Estaba callado, bien vestido, como un pescador. Nada fuera de lo normal", recuerda.

Ante la situación, decidieron retenerlo. Primero lo encerraron en un cuarto y posteriormente en un camarote, que quedó cerrado con llave y vigilado. Sin embargo, Anglés logró escapar. "Se las arregló para salir y huyó en una balsa salvavidas hinchable", explica el capitán.

Stevens detalla que la huida se produjo de noche y desde una altura de unos siete metros sobre el agua. "Es una maniobra una locura, muy arriesgada", señala. Tras emitir un aviso por radio al resto de embarcaciones, un avión localizó la balsa y Anglés fue devuelto al barco. De nuevo fue encerrado en el mismo camarote, esta vez con ventanas y puerta reforzadas. "Era imposible que pudiera abrir desde dentro", insiste.

Sin embargo, al llegar al puerto de Dublín, cuando las autoridades subieron a bordo para detenerlo, Anglés ya no estaba. "La madera seguía colocada en la puerta, así que alguien tuvo que dejarle salir y volver a ponerla. No pudo escapar sin ayuda", afirma Stevens. Posteriormente, la policía informó a la tripulación de la identidad y el historial criminal del fugitivo y comunicó al capitán que sospechaban que alguien de la tripulación le había ayudado, aunque él asegura no poder señalar a nadie sin pruebas.

En la actualidad, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja ha rechazado la petición de la familia de declarar oficialmente muerto a Antonio Anglés, autor material del crimen de Alcàsser. Para la Justicia, Anglés sigue vivo. Aunque se cree que pudo haber fallecido durante su huida como polizón rumbo a Irlanda, nunca se ha demostrado. Por ello, continúa en busca y captura hasta que los hechos prescriban el 14 de diciembre de 2029.

