Hoy, en Anatomía de..., Mamen Mendizábal analiza la figura de Alfonso de Borbón, muerto en accidente de esquí y aspirante al trono

A partir de las 21:30 horas, Mamen Mendizábal reconstruye el accidente que acabó con la vida del duque de Cádiz, que, durante un tiempo, encarnó la posibilidad de acceder al trono en España y en Francia, así como la figura de su hijo, Luis Alfonso.

El domingo, a las 21:30 horas, Anatomía de... viaja al 30 de enero de 1989, el día en el que Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz y primo hermano del rey emérito don Juan Carlos, murió degollado mientras esquiaba en Colorado (EE.UU.). Tenía 52 años y de esa forma se ponía punto final a la vida trágica de un hombre que aspiró al trono español así como al francés.

Ese accidente de esquí truncó todas sus aspiraciones reales. En una primer momento, la radio local habló de atentado. La policía lo calificó de homicidio. El informa de la autopsia nunca vio la luz. Con esos precedentes, no tardaron en aparecer las versiones conspiranoicas. ¿Qué sucedió en la pista de esquí de Beaver Creek?

Alfonso de Borbón se había casado con Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Francisco Franco. Un matrimonio que fue una jugada estratégica en la lucha por el trono y que se concretó en dos hijos, Francisco y Luis Alfonso. El mayor, Francisco, falleció en un accidente de tráfico. El día en que murió Alfonso, su segundo hijo, Luis Alfonso, tenía 14 años y un linaje único. Bisnieto de Alfonso XIII por un lado y de Franco por otro. Heredero de esas dos Españas y, en Francia, legítimo aspirante al trono como Luis XX.

Anatomía de... ha regresado a laSexta en su cuarta temporada llena de historias y personajes conocidos que conectarán al espectador con el momento en el que tuvieron lugar, acaparando titulares y centrando la atención de los medios de comunicación. Imágenes inéditas, revelaciones sorprendentes y recreaciones minuciosas sirven para mantener pegados a los espectadores a la pantalla. Y siempre con las características que son el sello distintivo del programa: enfoque meticuloso en la investigación periodística, puesta en escena cuidadosamente elaborada y un aire 'pop' en los personajes e historias.

El formato de Atresmedia está producido en colaboración con Producciones del Barrio y está disponible en atresplayer (incluida su versión internacional) y en Antena 3 Internacional.

Un final trágico para un aspirante al trono

En 'Anatomía de un rey sin trono' Mamen Mendizábal reconstruye el accidente que acabó con la vida de Alfonso de Borbón y analiza su figura, así como la de su hijo Luis Alfonso Borbón, preguntándose qué posibilidades reales tuvo de llegar a ceñir la corona española.

Matías Prats, periodista y presentador de Antena 3 Noticias, se encontraba en la estación de esquí de Beaver Creek para cubrir una prueba de la Copa del Mundo cuando sucedió el accidente. Recuerda cómo le avisaron de la tragedia y lo que se encontró sobre el terreno.

La periodista Pilar Eyre, escritora especializada en casas reales, repasa la biografía de Alfonso de Borbón, su boda con la nieta de Franco y cómo eran las relaciones con su primo y actual rey emérito, don Juan Carlos, poniendo el acento sobre las posibilidades reales de su acceso al trono.

El historiador Eduardo Juárez y el marqués de Cazaza en África, Iñigo Ramírez de Haro, analizan la figura del duque de Cádiz, la relación entre Franco y los descendientes de Alfonso XIII y las opciones reales de Alfonso de Borbón como monarca frente a su primo Juan Carlos.

Mathieu de Taillac, corresponsal de 'Le Figaro' y Radio France en España, explica cómo se ha visto desde Francia la aspiración al trono de ese país de Alfonso de Borbón, primero, y su hijo Luis Alfonso, después.

Carmen Calvo fue vicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez cuando se exhumó a Franco del Valle de los Caídos. Con Mamen Mendizábal valora la participación de Luis Alfonso de Borbón en la exhumación de los restos del dictador, en la que fue uno de los portadores de su féretro, y el posible impacto en las aspiraciones al trono francés.

Cuatro temporadas indagando en los casos más impactantes

Anatomía de... se ha caracterizado desde su primera temporada por diseccionar las historias que han intrigado a los ciudadanos, explicando al espectador qué sucedió en realidad. Durante sus tres temporadas, el programa ha aclarado casos como el del fraude de la selección de baloncesto para personas con discapacidad en los Juegos Paralímpicos de Sydney en 2000.

No ha sido el único. Anatomía de... ha analizado la leyenda de Ricky Martin, el perro y la mermelada; el intento de asesinato de José María Aznar por parte de la banda terrorista ETA; las farsas del supervivientes del Holocausto Enric Marco o de Tania Head en el 11-S; cómo la broma del Chikilicuatre terminó con el cómico representando a España en Eurovisión 2008; los enfrentamientos entre Ruiz-Mateos y Boyer; o el caso del 'Ecce Homo' de Borja, entre otros.

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