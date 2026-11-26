¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda ha desvelado en Al Rojo Vivo cómo nació su amistad con Fernando Marlaska durante la pandemia, en unos meses especialmente duros para el ministro, al que decidió acompañar en las sesiones de control del Congreso.

Yolanda Díaz ha revelado en Al Rojo Vivo el vínculo personal que mantiene con Fernando Marlaska, al que ha confesado que "le tiene mucho cariño". La vicepresidenta segunda se ha pronunciado sobre su relación con el ministro del Interior después de que le preguntaran a quién prefería entre él y Margarita Robles, una cuestión que ha aprovechado para recordar una anécdota de la pandemia que marcó el inicio de su amistad.

"En pandemia, yo no soy del PSOE ni le voy a votar jamás, pero en pandemia Marlaska se pasó aquellos meses horribles en los que lo golpeaban sin parar", ha comenzado explicando Díaz, que ha recordado cómo decidió acompañar al ministro durante aquellos momentos difíciles, pese a no tener ninguna pregunta que formular en las sesiones de control del Congreso. "Yo me iba en todas las sesiones de control, que a mí no me pregunta nunca nadie. Me iba yo solita, me sentaba al lado de Marlaska sin pregunta", ha relatado.

La vicepresidenta ha contado que aquella presencia constante terminó llamando la atención del propio ministro, que un día quiso saber por qué acudía a su lado si no tenía ninguna intervención prevista. "Entonces Fernando un día me preguntó y me dijo: 'Pero tú qué haces aquí todos los días si no tienes pregunta'. Y le dije: 'Fernando, es que estás solo y me da un coraje que no puedo, vengo a apoyarte'", ha recordado.

Un gesto que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en una relación de amistad. "Desde ese día me he hecho amiga de Fernando Marlaska", ha contado en el programa.

La confesión también ha servido para aclarar si alguna vez el PSOE ha intentado incorporarla a sus filas. Díaz ha asegurado que nunca ha recibido una propuesta en ese sentido y ha insistido en que, pese al cariño y la gratitud que siente hacia los socialistas, no contempla dar ese paso. La vicepresidenta ha señalado, además, que el propio Pedro Sánchez conoce bien su postura y sabe que no aceptaría una oferta para integrarse en el partido.

"No, jamás, y yo creo que el PSOE en toda España me conoce. Yolanda Díaz no es del PSOE, respeta muchísimo a los compañeros y compañeras del PSOE, con todo el cariño y gratitud que les tengo, pero no me voy a ir al PSOE. El presidente del Gobierno, al que le tengo mucho cariño, no me lo propone, creo, porque es muy listo y me conoce muy bien. Saben que jamás me iría al PSOE", ha concluido.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.