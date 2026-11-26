Los detalles José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, ha señalado que existe una parte "muy importante" de la población que desea "pararle los pies" a la derecha y la extrema derecha, pero que no se sienten "interpelados" por el PSOE.

José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, ha reaccionado a la campaña del "voto útil" del PSOE, en el que hacen un llamamiento para que la gente vote "todo al rojo".

El líder de Adelante Andalucía ha reconocido en Al Rojo Vivo que ellos tiene claro quiénes son sus "verdaderos adversarios: el Partido Popular y Vox".

De esta forma, ha defendido que hay una parte "muy importante" de la población que no quiere que gobierne la derecha, pero que no se siente identificada ni interpelada por el PSOE.

Para ellos, ha señalado que está una formación como la suya. "En Andalucía no hay lío, hay tranquilidad y un proyecto claro", ha reivindicado, defendiendo una "izquierda andalucista independiente del PSOE", pero que no se equivoca y tiene claro que "los adversarios están a la derecha".

Durante su entrevista en el programa, ha defendido que cada persona vote "lo que quiera", asegurando que, si toda la gente trabajadora que "quiere acabar con el fascismo" se moviliza este domingo, será posible "parar a la derecha y la extrema derecha".

"Lo noto en el ambiente", ha confesado, reiterando que hace falta "mucha movilización" para poder lograrlo. "Que la gente vote con el corazón. Cada vez que ha pasado eso, le hemos parado los pies a la drecha", ha asegurado.

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