¿Qué ha dicho? "Se me ha entorpecido porque el PSOE muchas veces no quería y está bien que finalmente lo conseguimos, pero yo reivindico el voto de la gente trabajadora de mi país", dice pidiendo el voto para Frente Amplio.

Yolanda Díaz se ha sentado en el plató del Al Rojo Vivo este jueves para reivindicar como suyos los logros de los que presume el presidende del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Con toda humildad, pero en estos siete años, de lo que estamos presumiendo en el Gobierno de España y en el mundo es de lo que hemos hecho desde este espacio político (Sumar, ahora Frente Amplio)", ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ante Antonio García Ferreras.

Díaz, que ha recalcado que hace sus declaraciones con "total humildad", ha insistido en que "de lo que hoy presume España es de que tiene casi 23 millones de ocupados; que hemos reducido la brecha retroductiva casi el 22%: esto se llama subir el salario mínimo, la reforma laboral, la ley rider, la reforma de los artistas, la reforma del trabajo en el hogar, la reforma de la protección social en España...".

Tras enumerar algunas de las medidas conseguidas por su ministerio, Díaz no ha dudado en resaltar que todo lo que se ha llevado a cabo no iba "contra la patronal" y ha señalado que se ha "partido la cara dentro del Gobierno" para conseguir sacar adelante esas medidas.

También ha hecho referencia a las informaciones de laSexta sobre sus enfrentamientos con el Ejecutivo socialista, que considera que no quería avanzaer tanto. "Han dado titulares y titulares con mis broncas dentro del Gobierno", ha aseverado, a la vez que ha apuntado a que no fue solo con la exministra Nadia Calviño, sino con todo el Gobierno.

"Se me ha entorpecido"

"Si el presidente hubiese querido muchas de las medidas que llevamos hoy por qué va esta norma hoy a la Diputación Permanente", ha señalado la vicepresidenta segunda a la reunión de este jueves en la que se ha convalidado la subida salarial de los empleados públicos y la exención fiscal del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobado por el Consejo de Ministros.

"En octubre de 2025 anuncié los permisos de 20 semanas con una mesa de diálogo social. Se me ha entorpecido porque el PSOE muchas veces no quería y está bien que finalmente lo conseguimos, pero yo reivindico el voto de la gente trabajadora de mi país", ha reiterado pidiendo así el apoyo en estas elecciones generales para Frente Amplio y Ada Colau.

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