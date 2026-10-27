Urquizu, tras señalar el PP a Sánchez de los disturbios de Bilbao: "El PP no tiene ni idea de lo que está pasando ni de lo que hay detrás"

El sociólogo Ignacio Urquizu responde al PP tras las declaraciones de Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo culpando a Sánchez y al Gobierno de lo ocurrido en Bilbao. "Ya tiene Sánchez su 'kale borroka'", ha dicho la número dos del PP por Madrid.

Tras los disturbios de Bilbao, que aún no se saben a qué responden, aún están en investigación, el PP echa la culpa una vez más al Gobierno y directamente a Pedro Sánchez. El propio secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado: "Esta violencia es también responsabilidad del Gobierno de España. ¿Cómo va a combatir la violencia el que firmó los pactos de Otegi?".

Por su parte, la número dos del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, señalaba que "ya tiene Sánchez su 'kale borroka'": "Los neoetarras son hijos de Bildu y Sánchez y, por tanto, yo digo que los destrozos los paguen sus padres. La factura a Ferraz", decía.

Al sociólogo Ignacio Urquizu le sorprenden, sin duda, estas declaraciones del PP: "Creo que ellos ni saben lo que está pasando, ni tienen ni idea de lo que hay detrás". "Yo no sé si lo saben o no", sostiene por su parte Antonio García Ferreras, "pero que lo que ocurrió en Bilbao no tiene nada que ver con el Gobierno socialista, seguro. No está detrás ni Bildu", añade.

Y todo esto, añade y analiza Urquizu, "tiene más que ver, seguramente, con lo que sucede en Francia y no creo que Macron sea un aficionado". Por tanto, el PP tendría que "tener un poco más de prudencia": "La única certeza que tengo después de escuchar esto [del PP] es que quieren desgastar al Gobierno, pero no resolver el problema que tiene la ciudadanía en la calle", concluye el sociólogo.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido