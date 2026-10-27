Las imágenes de la violencia y la indignación en Bilbao tras los disturbios en las calles: "¡Es vandalismo!"

El contexto Grupos de jóvenes encapuchados han sembrado el caos en las calles de Bilbao. De momento, hay 19 personas detenidas por estos actos de vandalismo, entre ellas muchos menores de edad.

Bilbao ha sido escenario de una noche de violencia y saqueos, provocada por grupos de jóvenes encapuchados, pese a que el activista Vito Quiles, cuya visita era el pretexto, no acudió. Los disturbios incluyeron incendios de contenedores y coches, y ataques a patrullas de la Ertzaintza. Vecinos y comerciantes intentaron detener el vandalismo, pero la ciudad amaneció con vehículos calcinados. La policía detuvo a 19 personas, 11 de ellas menores, y se investiga a otras tres. El Gobierno Vasco condenó los hechos, señalando que parecen premeditados y lamentó que Euskadi reviva situaciones de violencia que se creían superadas.

Bilbao ha vivido una noche marcada por la violencia callejera y los saqueos. La excusa era que el activista ultra Vito Quiles iba a viajar allí. Sin embargo, desde primera hora de la tarde se sabía que finalmente no acudiría. Pese a esto, grupos de jóvenes encapuchados decidieron salir a las calles y provocar disturbios.

Los vecinos de Bilbao veían con indignación cómo se dedicaban a quemar contenedores y coches. "Es vandalismo", decía una mujer ante quienes justificaban lo que estaba ocurriendo con que se trataba de una "manifestación".

"Normal no es. Es de gilipollas", decían, señalando que la gente "está fatal". Así lo veían mientras grababan cómo el grupo de jóvenes provocaba el caos en las calles, arrojando también botellas a coches patrulla de la Ertzaintza

Algunos vecinos y comerciantes no dudaron en salir para enfrentarse a ellos e intentar frenar estos actos de vandalismo. Tras lo sucedido durante la noche, Bilbao se ha despertado viendo cómo algunas de sus calles están con coches completamente calcinados.

Un total de 19 personas han sido detenidas, entre ellas 11 menores de edad, y se investiga a otras tres, por los altercados registrados en Bilbao.

Varios miles de personas habían sido convocadas por colectivos 'antifascistas' para concentrarse en las inmediaciones del campus de la Universidad de Deusto, en protesta por un acto convocado por el agitador Vito Quiles, que finalmente no se presentó. Al terminar la manifestación, se produjeron altercados protagonizados por personas que iban encacupadas.

El Departamento de Seguridad ha condenado los altercados y ha indicado que, teniendo en cuenta que se desconvocó el acto del agitador, "todo hace pensar que estas personas actúan de manera premeditada con la única intención de causar disturbios".

"Da la impresión de que alguien está queriendo emular movimientos violentos que hemos visto en otras partes de Europa", ha afirmado el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, quien ha tachado lo sucedido de "inaceptable". El consejero ha lamentado que Euskadi esté asistiendo a "algo que creíamos olvidado" y que la sociedad vasca "no está dispuesta aceptar".

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