Los detalles También hemos pedido ver una especie de serie policiaca con imputados y procesados socialistas, a Frente Amplio con un Emilio Delgado exhibiendo músculo o a Xavier García Albiol sin poder explicar por qué no se pondría la camiseta de Lamine Yamal.

Margarita Robles ha comenzado su campaña para las elecciones del 29 de noviembre con un vídeo humorístico, recuperando un comentario de Pedro Sánchez que la llamó "pájara". En respuesta, Robles se refirió a Sánchez como "pájaro" al comentar su aparición en la portada de 'Lecturas'. En el mismo contexto, Vox presentó un vídeo al estilo de serie policiaca con socialistas imputados. Emilio Delgado, del Frente Amplio, mostró su "músculo" y habilidades de imitación. Además, Xavier García Albiol evitó explicar por qué no vestiría la camiseta de Lamine Yamal, mientras Sánchez sí lo hizo. Isabel Díaz Ayuso causó polémica con sus comentarios sobre los andaluces, obligando a Moreno Bonilla a disculparse.

Margarita Robles ha entrado este lunes en campaña para las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre. Lo ha hecho con un vídeo en el que hace de la necesidad virtud y tira de humor. Porque no ha dudado en recuperar un mensaje en el que Sánchez le decía a Ábalos que "menuda pájara" era su ministra de Defensa. Ahora, Robles se lo ha devuelto.

Esta es una de las claves del 'Vaya papeleta' de este lunes. Porque no solo hemos visto a la ministra Robles escondida detrás de una revista para luego presentarse con un: "Hola soy Margarita Robes" y pedir el voto para el candidato del PSOE, para Pedro Sánchez.

Aunque lo que verdaderamente ha sorprendido es escuchar a Robles sentenciar sobre la portada de 'Lecturas' de Sánchez. "Sale guapo, menudo pájaro", ha dicho.

Dar la vuelta al ataque. Eso es lo que ha hecho la ministra, llamando pájaro al presidente, tal y como él la llamó en unos mensajes con José Luis Ábalos. Por cierto, el otro protagonista de la jornada en el vídeo de Vox. Porque este lunes también hemos pedido ver una especie de serie policiaca con imputados y procesados socialistas.

Mientras, en el Frente Amplio han dado el último empujón con un Emilio Delgado exhibiendo músculo. Reivindicando el gimnasio, como ya hizo en Salvados. "No podemos decirle a nadie cómo vivir su masculinidad", dijo. Aunque entrenar no es su único talento. También sabe imitar y lo demuestra con José María Figaredo.

Y por si en esta campaña se dejaba algún tema por tocar, han sacado el tema del fútbol. Es el caso de Xavier García Albiol, aunque no es capaz de explicar las razones por las que no se pondría la camiseta de Lamine Yamal. Poco después, ha sido Sánchez la que ha vestido la camiseta del jugador.

De vuelta al mundo real, hay que destacar algunos discursos desmedidos en mitines. En esta ocasión nos referimos a Isabel Díaz Ayuso y su definición de los andaluces. Por sus palabras, hasta Moreno Bonilla ha tenido que pedir perdón. Asegura que Ayuso ha lamentado haberle causado algún problema.

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