La colección de turrones XO de Dabiz Muñoz para la Navidad de 2026 ya ha anunciado cuatro sabores que no dejan indiferente a nadie: huevo frito con patatas, lasaña de fresas, cookie dough y panna cotta con trufa negra.

La Navidad se acerca y Dabiz Muñoz vuelve a apostar por la innovación gastronómica con su colección de turrones XO para estas fiestas. El chef madrileño ha anunciado cuatro nuevos sabores y el creador de contenido gastronómico Peldanyos ha mostrado estas novedades en un viral que ha llegado hasta el plató de Aruser@s, donde los colaboradores han debatido sobre las originales combinaciones del cocinero.

Entre los sabores destacan el huevo frito con patatas, la lasaña de fresas, el 'cookie dough' y la panna cotta con trufa negra. Una selección que ha dejado a Alfonso Arús con más de una duda sobre cómo encajan estas propuestas en los menús navideños.

"¿Pero esto hay que tomarlo de postre o de aperitivo?", ha preguntado el presentador, alucinado con la variedad. "Porque unos huevos con patatas no me pegan de postre", ha comentado, antes de reconocer que, con estas innovaciones, "estamos cambiando mucho las Navidades".

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