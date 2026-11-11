Pepe Álvarez (UGT) responde a los ataques del PP a los sindicatos: "Ha perdido los papeles; si llegan al Gobierno se van a tener que entender con nosotros"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha intervenido en directo en Al Rojo Vivo para analizar la huelga general de este 11 de noviembre. "Esta es una gran huelga", confiesa. En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, afirma que esta es una gran huelga general, "diga lo que diga la patronal". "Sinceramente, creo que esta es una gran huelga, que ha desbordado las expectativas que teníamos las organizaciones sindicales y no hay más ciego que el que no quiera ver, ni más sordo que el que no quiera oír. Solo hace falta estar en el centro de Madrid, ver cómo está la ciudad, prácticamente sin coches, las tiendas con la persiana medio bajada y la inmensa mayoría de los centros de trabajo de nuestro país con una huelga inmensa", confiesa Álvarez, en directo para Al Rojo Vivo.

Igualmente, afirma Álvarez que "esta huelga marcará un antes y un después": "Aquí hay dos posibilidades, escuchar a la calle o escuchar a las urnas, los que escuchen a la calle, con toda seguridad que tendrán alguna posibilidad más en las urnas y los que no escuchen a las calles e intenten cargarse al mensajero, que somos las organizaciones sindicales que representamos sus derechos, ya se encontrarán con el resultado. Allá ellos. Nosotros vamos a continuar trabajando pico y pala", afirma contundente el responsable de UGT.

A la pregunta y reflexión de Antonio García Ferreras, de que es una "paradoja" que haya un Gobierno que diga que hay que ir a la huelga o que el PP "esté tan salvaje contra ustedes (los sindicatos)" ya que, según su análisis, cree que "el PP podría decir que 'esta huelga también le interpela al Gobierno', Álvarez responde estar de acuerdo "al 100%" con la reflexión de Ferreras.

"Aquí cada uno ha girado para el lado que le convenía y yo creo que efectivamente quien ha perdido los papeles es el PP. El Gobierno en todo caso está intentando llevar el agua a su molino, pero esta es una huelga que interpela a todas las administraciones públicas, desde luego a las comunidades autónomas en primer lugar, pero también a los Ayuntamientos y al Gobierno de España", asegura Álvarez.

Porque, tal como insiste de nuevo, "nosotros lo que queremos es un gran pacto de Estado por la vivienda, queremos que la vivienda deje de ser un lujo, que la vivienda sea efectivamente un uso para que la gente pueda trabajar y vivir en buenas condiciones y, por ello, queremos que suban los salarios". De este modo, señala Álvarez que "la patronal lleva un año y medio escaqueándose sin sentarse a la mesa de negociación de los salarios".

Explica y denuncia en Al Rojo Vivo que los salarios no llegan a final de mes por el coste de la vivienda y las dificultades para acceder a servicios públicos esenciales, como la universidad, la sanidad o la formación profesional, limita las oportunidades de las familias trabajadoras.

"Estas son las cuestiones que están encima de la mesa y que yo creo que harían bien escuchando, porque no somos nosotros, es la gente, pueden decirnos lo que quieran, 'come gambas', 'basurillas', allá ellos. Nosotros vamos a estar aquí", afirma Álvarez, señalando directamente al PP por los descalificativos que tanto las Nuevas Generaciones del partido han lanzando a los sindicatos como la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamando "basura" a los sindicatos.

Por su lado, Ferreras también critica estas palabras de la presidenta madrileña: "Me ha parecido impresentable. Tú puedes estar de acuerdo con esta convocatoria, pero más allá de que la la labor de los sindicatos esté recogida en la Constitución, ¿alguien va a olvidar en este país que los sindicatos fueron fundamentales en la transición de la dictadura a la democracia, en la conquista de los derechos sociales de un montón de trabajadores?".

A la pregunta de si ha hablado con alguien del PP sobre esta "tensión" entre sindicatos y partido de la oposición, Álvarez desvela que no han tenido la ocasión de hablar con nadie. "A mí me sorprendió primero el señor Feijóo con esa primera andanada contra las organizaciones sindicales y a la señora Ayuso, francamente, no le hago mucho caso"

"Nosotros invitamos al PP a intervenir en nuestro Congreso por primera vez en la historia, porque necesitamos una derecha que hable, que entienda a la gente, que hable con las organizaciones sindicales que no nos insulte, porque al final somos portavoces de mucha gente que nos votan las empresas. Y la UGT, sin ir más lejos desde el año 1982, ha crecido un 30% la representación en las empresas. Eso no es casualidad, eso es respaldo de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y con nosotros, si llegan al Gobierno, se van a tener que entender".

Por último, y a la pregunta de si cree que el PP ha elevado su presión respecto a los sindicatos porque cree que ustedes están jugando a campaña electoral y que por eso la convocatoria tiene lugar precisamente hoy, 11 de noviembre, el secretario de UGT responde y concluye de este modo, aludiendo a los dos decretos de vivienda que no salieron adelante por el voto en contra de PP, Vox y Junts.

"Pueden pensar lo que quieran, pero en realidad nosotros decidimos convocar la huelga después del decreto Maricarmen, de aquellas manifestaciones que se produjeron en nuestro país después de la caída de los dos reales decretos que nos interpelaban y tanto Unai Sordo (CCOO) como yo tomamos la decisión de convocar a nuestros órganos de dirección porque no podríamos dejar de dar respuesta y de canalizar con el resto del movimiento que ya estaba en marcha, las reivindicaciones de mucha gente, fundamentalmente de mucha gente joven".

"Esto lo vamos a cambiar. Les gusta o no le guste al PP o a quien sea. Va a haber que construir vivienda para los jóvenes en nuestro país, vivienda social, protegida y a unos precios que tengan una relación con los salarios. Es decir, que en ningún caso estén por arriba del 30% de los salarios", remata Álvarez.

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