Ferreras, sobre la huelga: "Hacemos este programa porque contar lo que está pasando es apoyar la huelga, pero hoy trabajamos con menos gente"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha explicado que el programa mantiene su emisión como otra forma de respaldar la jornada de huelga, al tiempo que ha reconocido la decisión de otros trabajadores que han optado por secundar el paro y no acudir a sus puestos.

Con motivo de la huelga general, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha querido explicar ante la audiencia cómo el programa afronta esta jornada de paro y las distintas formas de respaldar la convocatoria que conviven en la redacción. Así, ha aclarado que el espacio se mantiene en emisión porque parte del equipo considera que informar sobre lo que está sucediendo también es una manera de apoyar la huelga, mientras que otros trabajadores han decidido secundarla sin acudir a sus puestos.

"Nosotros estamos realizando este programa porque hay una parte de la redacción que cree que apoyar la huelga significa contar lo que está pasando", ha señalado Ferreras. No obstante, ha precisado que la emisión se está realizando con "bastante menos gente de lo habitual", ya que numerosos profesionales han decidido secundar el paro. Entre ellos, ha mencionado a técnicos, redactores, realizadores y personal de secretaría.

El presentador ha insistido en que era importante trasladar esta circunstancia a los espectadores y dejar constancia de que la redacción no está trabajando al completo. "Los que estamos aquí estamos porque creemos que hay que contarlo. Pero hay una buena parte de la redacción que también ha dicho: 'Nosotros apoyamos la huelga y no estamos yendo a trabajar'. Es importante que la gente lo sepa", ha concluido.

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