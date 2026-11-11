Alicia del Río defiende su advertencia de que el colectivo LGTBI podría acabar con un "tiro en la nuca" si gobiernan PP y Vox: "No me retracto de la alerta que he dicho"

En Al Rojo Vivo, la portavoz ha defendido el carácter preventivo de sus declaraciones en la rueda de prensa de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y ha insistido en que alertaba de lo que podría ocurrir con los derechos y libertades fundamentales.

En Al Rojo Vivo, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha respondido a Antonio García Ferreras sobre si se retractaba o matizaba las declaraciones que realizó en la rueda de prensa de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, en la que alertó de las consecuencias que podría tener un cambio político. En aquella intervención, advirtió: "No sabemos qué harían con nuestras compañeras migrantes, si acabarían deportadas de manera violenta. No sabemos qué pasaría con nuestras compañeras del colectivo LGTBI, que a lo mejor acabarían presas en un calabozo o con un tiro en la nuca".

Al respecto, Del Río ha defendido el carácter preventivo de sus palabras y ha insistido en que no se retracta de sus advertencias: "Han sido unas declaraciones muy polémicas, pero quiero reiterar que yo he utilizado el tiempo condicional, he dicho qué podría pasar, qué podría pasar con los migrantes, qué podría pasar con el colectivo LGTBI, qué podría pasar con nuestras libertades fundamentales y nuestros derechos básicos, como hacer la huelga. Hay una alerta que tenemos que poner y yo no me retracto de la alerta que he dicho".

Además, ha recurrido a la situación internacional para explicar sus temores ante un eventual avance de la extrema derecha en España: "Vemos lo que está pasando en las tierras que gobierna Trump. Vemos lo que está pasando en las tierras que gobierna Milei. Vemos redadas racistas que han asesinado activistas por defender el derecho a existir de las personas racializadas. Vemos que han separado a madres de sus hijos y los han internado en centros de internamiento sin ningún tipo de garantía. ¿Queremos que eso pase en nuestro país? Pues yo tengo muchísimo miedo de eso y espero que no llegue el fascismo a las instituciones, porque no solo las personas migrantes y las personas del colectivo LGTBI se van a ver muy, muy amenazadas, sino que todos los sindicalistas, todas las personas que luchamos por los derechos de la clase trabajadora nos vamos a ver duramente reprimidas. Ya hemos visto cómo dicen que la huelga es ilegal, cuando la huelga es un derecho constitucional básico. Hemos dicho, como dice un dicho, como dicen, que nos manifestemos por la acera en vez de tomar las calles. ¿Por qué quieren restringir el derecho a la protesta? Pues porque tienen miedo. Entonces, ellos tienen miedo de que nosotros avancemos y nosotros tenemos miedo de que avancen ellos, por supuesto, porque queremos poder ejercer nuestro derecho a la protesta sin temor a que nos apresen, sin garantías procesales y, por supuesto, sin temor a que nos puedan llegar a matar".

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