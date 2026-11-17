El periodista Pedro G. Cuartango predice qué puede pasar ante el cara a cara que se emitirá este jueves en laSexta entre el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con motivo de las elecciones del 29N.

Este jueves, 19 de noviembre, se celebrará el que será debate estrella de cara a estas elecciones generales: el protagonizado por el presidente del Gobierno y candidato del PSOE Pedro Sánchez y el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), debate que podremos ver en laSexta, en un especial Al Rojo Vivo antes y después de este cara a cara. ¿Puede cambiar este debate el voto? ¿Servirá para que los indecisos se decidan?

"Creo que los cara a cara no mueven mucha intención de voto, pero es que es verdad que sirven para cohesionar a las bases de los partidos", analiza el periodista y columnista de ABC, Pedro García Cuartango.

De hecho, es lo que sucedió el viernes, en el debate a cuatro que laSexta organizó el pasado viernes 13 de noviembre: "Viendo las encuestas posteriores que se hicieron, salió ganador de cada uno de los cuatro intervinientes en función de la ideología de los que respondían. Obviamente para los socialistas estuvo mejor Cuerpo y para los encuestados del PP todos decían que las intervenciones más brillantes eran de Bravo".

Por tanto, y según analiza el periodista, estas elecciones se están desarrollando en la campaña en un montón de claves, una de ellas son los servicios públicos y otra es el tema de la vivienda, en el que considera que "Gobierno tampoco ha cumplido sus objetivos".

Y por último, "está el tema de la inmigración, que es un tema muy complejo", añade y concluye Cuartango.

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