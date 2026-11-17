La sindicalista Afra Blanco tiene muy claro, y así lo defiende en Al Rojo Vivo, que "la alternativa a este Gobierno (con el que tenemos que ser, por supuesto, críticos) es una involución clara". En el vídeo, los detalles.

A propósito de las infinitas encuestas y sondeos que se están publicando sobre las elecciones generales de este 29N, la sindicalista Afra Blanco lo que está viendo es un "cambio de tendencia" y que "todavía es muy pronto y que hay mucha gente que va a decidir su último voto en la última semana".

Igualmente, defiende Blanco que la gente al final se está dando cuenta de lo que puede venir si hay un cambio de Gobierno con PP y Vox: "Evidentemente puedes y tienes que ser exigente con este Gobierno, pero la alternancia una alternativa que te está diciendo de viva voz que profesores y profesoras de la pública son 'garrapatas', que te van a recortar la prestación cuando estés enfermo, que te van a congelar el salario mínimo interprofesional porque dan el derecho de veto directamente a la patronal, que no votan a favor de la revalorización de pensiones y que ponen en tela de juicio este sistema público de pensiones".

Por tanto, añade y concluye Blanco, "la alternativa a este Gobierno (con el que tenemos que ser, por supuesto, críticos) es una involución clara, y no porque me lo esté inventando yo, sino porque lo están presentando ellos en sus programas y en sus debates".

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