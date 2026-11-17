Los detalles El cara a cara comenzará a las 22:00 horas, pero desde las ocho de la tarde un Especial de Al Rojo Vivo con García Ferreras analizará el antes y el después del debate entre los líderes del PSOE y del PP.

laSexta es la cadena de los debates y, fiel a su compromiso de informar, continúa con su programación especial para la cita electoral del 29 de noviembre. Este jueves, el debate estrella será un cara a cara protagonizado por el presidente del Gobierno y candidato del PSOE Pedro Sánchez y el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP).

Un cara a cara que se podrá seguir desde las ocho de la tarde en un Especial Al Rojo Vivo, con Antonio García Ferreras. Con todo el análisis, antes y después del debate.

De esta manera, laSexta muestra, una vez más, su capacidad informativa y de análisis con los expertos más preparados y desde la objetividad, y se suma a la cobertura electoral del Grupo Atresmedia.

El cara a cara se celebrará en el Plató A de Madrid Content City, de Secuoya Content Group, y estará dividido en cinco bloques temáticos, acordados por el PSOE y el PP: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

El sorteo celebrado por la Academia de Televisión determinó que Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará. La Academia, que ya organizó debates electorales en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019, pondrá a disposición de las televisiones interesadas la señal institucional del encuentro, que se celebrará diez días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

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