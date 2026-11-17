En Al Rojo Vivo, la filósofa Elizabeth Duval ha reaccionado al acuerdo de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para crear centros de deportación de migrantes en Ruanda. Duval ha asegurado que no le sorprende la posición de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a quien ha situado como representante de la socialdemocracia nórdica. "A mí no me ha sorprendido la posición de Frederiksen, que en este caso tomo como representante de la socialdemocracia nórdica, porque para entender las posiciones políticas en la Unión Europea hay que analizarlas desde distintos ejes", ha explicado. En este sentido, ha señalado que las socialdemocracias nórdicas han asumido planteamientos migratorios de la extrema derecha por la presión política que llevan soportando desde hace años.

La filósofa también ha puesto en duda la indignación expresada por Pedro Sánchez ante esta iniciativa, después de que el presidente del Gobierno afirmara que no veía "futuro ni humanidad" en la creación de estos centros. Duval considera que el rechazo no puede limitarse a este acuerdo concreto, sino que debe extenderse al modelo de externalización de las políticas migratorias. "No me creo del todo la indignación de Sánchez, porque externalizar las fronteras y hacer que otro país gestione nuestros problemas no está tan lejos de las devoluciones en caliente que hemos llevado a cabo con Marruecos", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado los acuerdos de España con Marruecos para controlar los movimientos migratorios y ha defendido que también deben analizarse desde una perspectiva crítica. "No son modelos tan alejados. La reflexión tiene que ser más amplia: ¿estamos a favor de que otros países administren nuestra política migratoria y pagamos para que den un trato inhumano a las personas migrantes?", ha planteado. Duval ha señalado así que, aunque España no haya participado en la iniciativa de Ruanda en los mismos términos que otros gobiernos europeos, también ha impulsado acuerdos con países africanos para frenar la llegada de migrantes.

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