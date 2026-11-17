La periodista critica el acuerdo de cinco países europeos con Ruanda y denuncia que el endurecimiento de las políticas migratorias responde a intereses electorales y se aleja de los valores de la UE.

La periodista Ainhoa Martínez ha criticado en Al Rojo Vivo el acuerdo alcanzado por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos con Ruanda para crear un centro de retorno al que trasladar a solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea. La colaboradora ha acusado a Bruselas de alejarse de los valores europeos y ha advertido de la creciente dureza del discurso migratorio, incluso entre partidos socialdemócratas del norte de Europa.

"La Unión Europea se está traicionando a sí misma. Lleva tiempo inmersa en esta deriva, dando la espalda a sus propios valores. Estamos viendo cómo el giro y la radicalización en materia migratoria también los están asumiendo partidos socialdemócratas del norte de Europa. Esto es una barbaridad y una auténtica deshumanización: a estas personas no se las está devolviendo a sus países de origen, sino que se las está enviando al infierno de Ruanda", ha denunciado. Martínez también ha cuestionado las condiciones en las que vivirán los migrantes y el coste de la operación: "¿En qué condiciones van a estar esas personas allí? ¿Durante cuánto tiempo? Más allá del dinero que estamos pagando, estamos mercantilizando a personas como si fueran ganado".

La periodista ha señalado, además, que este endurecimiento de las políticas migratorias cuenta con el respaldo de Bruselas y responde, en parte, a cálculos electorales. "Este giro cotiza al alza. ¿Por qué se está produciendo, incluso entre partidos de izquierda? Porque electoralmente es rentable", ha apuntado. Como ejemplo, ha mencionado el endurecimiento del discurso del Partido Popular en España ante la fuga de votantes hacia Vox. Por último, ha planteado la necesidad de analizar qué mensajes se están trasladando a la ciudadanía para que una parte de la población perciba la inmigración como un problema y respalde propuestas como la prioridad nacional.

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