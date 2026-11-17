Después de solidarizarse con los maquinistas y sus protestas en esta nueva jornada de huelga ferroviaria y de criticar, al mismo tiempo, no se estén cumpliendo los servicios mínimos este martes, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se centra ya en la campaña electoral, a escasos dos días del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

"Lo que hay que hacer es que el 29 de noviembre haya un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez y para eso hay que aprovechar estos días de campaña electoral, de conversación pública con la ciudadanía para decirle a la gente que votando escribimos el futuro y que queremos un futuro para seguir avanzando", afirma el president en Al Rojo Vivo, señalando que una de las claves para que esto se consiga será la "movilización".

"Si esto ocurre, estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos, por lo que yo veo en Cataluña y creo que también en el conjunto de España, van a querer garantizar que la vivienda sea un derecho y no sea un negocio, van a querer que se sigan garantizando unas pensiones que se revaloricen con el incremento del coste de la vida", afirma Illa.

"Y van a querer que se siga garantizando una sanidad pública y universal, que cuando vayas al médico te pregunten qué te ocurre y no de qué país vienes, van a seguir queriendo que se garanticen unos servicios públicos pensando en el común de la gente, y no en intereses de lo que hoy era el consorcio del gran dinero", añade el president.

Con respecto al giro de la Unión Europea avalando en Bruselas de esa creación de un gran centro de deportación de inmigrantes en Ruanda, Illa subraya que es "equivocada". Y lo es, argumenta, "en base a otras experiencias que ha habido, esto no da resultado".

"Me parece que hay que garantizar orden por descontado, hay que garantizar las fronteras, la protección de las fronteras y hay que garantizar también que nos comportamos siempre con arreglo a los valores humanos, en primer lugar, y en segundo lugar con arreglo a la legislación internacional", asegura.

Volviendo de nuevo a la campaña y centrándonos en la visita de Santiago Abascal a Cataluña y al resultado que pueda obtener en Cataluña el partido de ultraderecha: "¿Puede ser que se esté llevando votos de Aliança Catalana? ¿No le parece una paradoja extraña?", le pregunta Antonio García Ferreras.

Pero más que una paradoja, asiente Illa, es "una contradicción", una contradicción que "demuestra la consistencia del planteamiento político de estas formaciones, unos que se dicen independentistas y que critican a los que ven como tibios en el ámbito independentista y luego piden el voto para un partido que lo que quiere es suprimir las instituciones a otro Gobierno de Cataluña y que tenía como propuesta estrella la supresión y la prohibición de partidos independentistas. Es el mundo al revés, es la contradicción máxima posible y demuestra la poca consistencia política de sus planteamientos".

Unos planteamientos que además son "populistas y demagógicos que no han solucionado nunca ninguno de los problemas que tiene la sociedad y que lo que hacen es dividir y manipular a la sociedad a través del odio", concluye Illa. En el vídeo, podemos ver al completo su entrevista.

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