Monrosi, sobre el "lío" del PP con las pensiones: "Hasta sus bufones trumpistas le están suplicando a Feijóo que no sea tan sincero"

El periodista José Enrique Monrosi analiza en este vídeo las declaraciones de líderes del PP sobre el sistema de pensiones español y recuerda que la derecha siempre las ha recortado cuando ha gobernado.

Antes de comenzar al detalle su intervención, el periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, lo vuelve a repetir: "La gran esperanza para la izquierda en las próximas elecciones generales no es otra que la misma que la de 2023 y se llama Alberto Núñez Feijó".

De hecho, "ya tiene ahora algunos de sus bufones de cabecera trumpistas pidiéndole, por favor, suplicándole, que no sea tan sincero". Y es que no solo es el tema de poner en cuestión el sistema nacional de pensiones en España, tal como ha hecho la portavoz del PP, Ester Muñoz, sino por cómo empezó el líder del PP la precampaña.

"Feijóo abre la precampaña a las elecciones del 29 de noviembre diciendo: 'Españoles, vamos a tener que hacer un sacrificio'. Y cuando la derecha viene y avisa a la ciudadanía de que tiene que hacer un sacrificio, los españoles tenemos memoria y sabemos en qué consiste eso de 'sacrificio'. Sabemos que son recortes de todo tipo: en sanidad, en educación, en presupuestos públicos y, por supuesto, también en las pensiones, porque la derecha ha recortado las pensiones cuando ha gobernado".

Después de esas palabras de líder del PP, "sale su próximo socio de gobierno, si es que cuadran las cuentas, que es Vox, y dice: 'Oye, aquí hay que hacer una reflexión sobre las pensiones porque parte de ellas deberían ser privadas", añade, haciendo alusión a las palabras del secretario general de Vox, José María Figaredo sobre las pensiones, quien calificó de 'zombi' al sistema público español y pidió que fuera un sistema mixto.

Pero, además, subraya contundente Monrosi, "esto sabemos que es un debate y es una postura que vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo. La derecha en todo el mundo y en este país también intenta hacer con las pensiones lo mismo que ha hecho con la sanidad, que la gente no tenga más remedio que pagarse una pensión privada, un plan de pensiones privado porque no haya público

De este modo, afirma Monrosi que "el plan está muy claro", que no es otro que "vaciar lo público, bajarle los impuestos a los ricos y el que tenga dinero que se pague la pensión, el que tenga dinero que se pague el médico y el que tenga dinero que se pague el colegio".

Y ahora, en esta precampaña electoral de las elecciones generales del 29N, "lo que le están diciendo a Feijóo sus bufones trumpistas es que sí, que estamos contigo pero no lo digas tan claro porque te va a poner a 10 millones de pensionistas en contra", analiza el periodista.

Pero, "ya sabemos cuáles son sus planes y la gente hoy tiene más información para decidir qué hacer con su voto, aunque ahora Feijóo intente dar marcha atrás (con las pensiones) por una cuestión meramente electoralista y de campaña", concluye Monrosi.

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