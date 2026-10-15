El análisis de Pilar Gómez sobre Podemos: "Cuando se ponen tantas excusas es porque no se quiere llegar a ningún acuerdo"

La periodista y directora de Artículo 14, Pilar Gómez, analiza el lío de Podemos para alcanzar un acuerdo con el Frente Amplio y duda del tirón electoral de Ada Colau como candidata nacional.

"Cuando se ponen tantas excusas es evidente que no quiere llegar a ese pacto ni a ese acuerdo", afirma la periodista y directora de Artículo 14, Pilar Gómez, sobre la posibilidad de que Podemos se integran al fin en el Frente Amplio y tener así una candidatura única de izquierda a nivel nacional para estas elecciones nacionales del 29N.

Añade además Gómez que está de acuerdo con el análisis del periodista Antonio Maestre de que "lo que pretende Podemos es enredar hasta el final, sin embargo, al final lo que haces es quitar muchos votos porque desilusionas a la gente.

"Si estás intentando buscar una opción a la izquierda del PSOE, es que es un jaleo para cualquiera, hasta para el que más lo siga. Tú no sabes realmente dónde van ni qué intereses tienen y además hablan muy poco de proyecto y mucho de nombres", destaca la periodista, señalando que desde que se han convocado las elecciones solo se habla de nombres y no de proyecto.

Por otro lado, Gómez tiene dudas de que Ada Colau como candidata a nivel nacional, "tenga algún tirón", incluso "tenían a Emilio Delgado o a Mónica García, una vez descartado Pablo Bustinduy, que para mí era el mejor candidato, creo que Ada Colau solo va a enredar", concluye Gómez.

En el vídeo podemos ver una parte más del debate mantenido en la mesa de Al Rojo Vivo con respecto a Podemos.

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