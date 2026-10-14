La Policía investiga el asesinato a tiros de un hombre en Almería como un ajuste de cuentas por el crimen de una niña hace 24 años

Los detalles En 2002, Montse Fajardo fue asesinada y su cuerpo apareció repleto de puñaladas. Hace dos meses, Juana Santiago, hermana del asesinado este miércoles, salía de prisión después de cumplir 23 años de condena por asesinar a su sobrina.

La Policía Nacional investiga el asesinato de Antonio Santiago en un polígono industrial de Almería, posiblemente vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con el crimen de Montse Fajardo hace 24 años. Antonio, acribillado al salir de su trabajo, era hermano de Juana Santiago, condenada por el asesinato de Montse en 2002. Juana salió de prisión hace dos meses tras cumplir 23 años de condena. La violencia comenzó con el asesinato de Montse, de siete años, y se intensificó con un tiroteo posterior. Ahora, se busca determinar si esta cadena de venganzas culminó con el reciente asesinato de Antonio.

La Policía Nacional está investigando el asesinato a tiros de un hombre en un polígono industrial de Almería y su posible relación con un ajuste de cuentes de un crimen acontecido hace 24 años.

Antonio Santiago, víctima de este tiroteo, ha sido acribillado a la salida de su trabajo durante la madrugada de este miércoles. Es hermano de una de las condenadas por el crimen en 2002 de Montse Fajardo, una niña de siete años a la que arrebataron la vida con 36 puñaladas mientras se dirigía al cumpleaños de su primo en el municipio almeriense de Piedras Redondas.

Ante esta situación, la hipótesis del vínculo con los hechos acontecidos hace 24 años no ha tardado en aparecer para los investigadores, que sospechan que la espiral de violencia que arrancó con ese salvaje asesinato haya culminado hoy.

Hace dos meses, Juana Santiago, hermana del asesinado este miércoles, salía de prisión después de cumplir 23 años de condena por asesinar a su sobrina Montse, cuyo cuerpo apareció desfigurado en una caja de cartón.

Cuando la Policía consiguió una orden de registro y entró en su casa, se confirmaron todas las sospechas. Hallaron sangre y huellas por todas partes que la delataban como la asesina de Montse Fajardo.

Juana no fue la única implicada en aquel asesinato. Su marido, Antonio Torres, también participó. Apareció ahorcado el mismo día del entierro de la pequeña. Además, otros dos familiares de la niña, tíos de Juana, también fueron a la cárcel.

Días después, el padre y un tío de la niña trataron de matar al hijo de Juana Santiago, produciéndose un tiroteo. La investigación trata de determinar ahora si esa espiral de ajustes de cuentas ha llevado al asesinato este miércoles del hermano de Juana.

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