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Búsqueda de Rami

Aparece un cadáver flotando en el mar en Sitges: todo apunta a que podría ser Rami, el menor desaparecido en Granollers

El contexto Rami lleva desaparecido desde el 4 de octubre. El niño de 12 años con autismo desapareció en Granollers durante un episodio de lluvias intensas.

Operativo desplegado para la búsqueda de Rami Operativo desplegado para la búsqueda de RamiAgencia EFE
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En las últimas horas se ha hallado el cuerpo flotando en el agua que podría ser el de Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido el 4 de octubre en Granollers durante un episodio de lluvias intensas. Fuentes de los Mossos d'Esquadra aseguran a laSexta que se está llevando a cabo la identificación del cuerpo.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña peinaron este miércoles la cuenca del río Besòs desde Montcada i Reixac (Barcelona) en el décimo día de búsqueda de Rami.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, admitió en declaraciones a la Cadena SER que la búsqueda no estaba dando "los resultados esperados", a pesar del despliegue coordinado entre los cuerpos de emergencia. Parlon ha concretado que los Mossos d'Esquadra controlan las zonas urbanas mediante drones térmicos para detectar vida, mientras que los Bomberos centran su rastreo en los espacios boscosos e interurbanos.

El operativo peinó el curso del río Besòs tras haber revisado seis kilómetros de ribera entre la vegetación con buzos, perros y rastreadores terrestres.

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