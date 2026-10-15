EEUU contempla usar la "madre de todas las bombas" contra Irán en una nueva ofensiva

El contexto La Administración de Donald Trump estudia una nueva escalada militar contra Teherán con una de las armas más devastadoras de su arsenal, pese a las dudas sobre su capacidad para destruir instalaciones nucleares subterráneas.

El Pentágono evalúa opciones militares contra Irán, contemplando el uso de la MOAB, la mayor bomba no nuclear, para atacar infraestructuras energéticas y nucleares. Estos planes, que podrían ejecutarse antes o después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, surgen ante la posibilidad de que Trump ordene reanudar operaciones militares. Sin embargo, se cuestiona si esta arma podría realmente cambiar el curso del conflicto a favor de EE.UU. y si existe una estrategia que integre estas acciones en un plan que termine la guerra. La eficacia de la MOAB contra instalaciones nucleares subterráneas, como Pickaxe Mountain, genera dudas.

El Pentágono estudia nuevas opciones militares contra Irán que incluyen el posible uso de la mayor bomba no nuclear del arsenal estadounidense, conocida como la "madre de todas las bombas", para atacar infraestructuras energéticas e instalaciones nucleares del país. Los planes, elaborados ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump ordene reanudar las operaciones militares, podrían ejecutarse antes o después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, según reveló la CNN citando a varios funcionarios estadounidenses familiarizados con las deliberaciones.

El eventual empleo de la GBU-43/B, conocida como MOAB (siglas de Massive Ordnance Air Blast Bomb), supondría una escalada significativa del conflicto. Sin embargo, fuentes conocedoras de los debates internos cuestionan que esta arma pueda contribuir de manera decisiva a alcanzar los objetivos estratégicos de Trump o a inclinar el curso de la guerra a favor de Estados Unidos.

Aunque el Ejército estadounidense continúa presentando al presidente distintas opciones para nuevos ataques contra objetivos iraníes, algunos funcionarios se preguntan en privado si la Casa Blanca dispone de una estrategia capaz de integrar estas operaciones en un plan que conduzca realmente al final de la guerra, según la cadena estadounidense.

Trump ha ordenado preparar planes de ataque adicionales contra objetivos iraníes, entre ellos "gran parte de la infraestructura energética", y estudiar el posible uso de la MOAB, según una de las fuentes citadas por la CNN. Esta misma fuente apuntó que la ofensiva se produciría "antes de la retirada estadounidense en el área de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM)", lo que abre la posibilidad de que la Administración lance nuevos ataques, declare la victoria y proceda después a una rápida retirada de sus fuerzas.

Por su parte, una segunda fuente confirmó que los planes para atacar instalaciones nucleares iraníes contemplan expresamente el uso de esta bomba, incluido un posible ataque contra el complejo de Pickaxe Mountain. En los últimos meses, Trump ha amenazado reiteradamente con atacar este emplazamiento, donde, según Estados Unidos e Israel, Irán almacena componentes de su programa nuclear. El presidente estadounidense mantiene como objetivo declarado impedir que Teherán llegue a disponer de un arsenal atómico.

No obstante, la eficacia de la MOAB contra instalaciones nucleares protegidas y objetivos situados a gran profundidad genera dudas. Aunque esta bomba guiada por GPS tiene capacidad para devastar una superficie equivalente a nueve manzanas urbanas, su diseño no parece ofrecer la penetración subterránea necesaria para destruir las supuestas instalaciones nucleares de Pickaxe Mountain. Por ello, su enorme poder destructivo no garantiza que pueda neutralizar los objetivos estratégicos que persigue Washington.

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