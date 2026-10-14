El PP pone en duda el sistema de pensiones: pide "valentía" para tomar decisiones y se justifica en el riesgo de "colapso"

Los detalles La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aboga por "cambiar el modelo" del sistema público de pensiones, explicando que el actual se plantea para una pirámide de población que no existe.

El Partido Popular (PP) ha adoptado un discurso similar al de Vox respecto al sistema público de pensiones, sugiriendo la necesidad de cambiar el modelo actual. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, argumenta que el sistema no es sostenible debido a que los trabajadores actuales no pueden cubrir las pensiones de los 'boomers'. Aunque el PP ha defendido la revalorización de las pensiones, históricamente han votado en contra en ciertos contextos. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, promete revalorizar las pensiones según el IPC. Por otro lado, Vox, inicialmente sugirió un modelo mixto, pero luego aclaró que las pensiones se pagarán independientemente del sistema. Santiago Abascal, líder de Vox, negó cualquier intención de privatizar las pensiones.

El PP se suma al discurso de Vox sobre el sistema público de pensiones y apuesta por "cambiar el modelo" porque el actual "va a petar". En una entrevista en un podcast, la portavoz de los 'populares' en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, pide ser "valientes" con esta cuestión" y "entender que el modelo hay que cambiarlo porque no funciona".

"Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión. Se incorporan al mercado de las pensiones los 'boomers', que ya no tienen pensiones mínimas, tienen máximas. Los empleos que soportan las pensiones tienen salarios bajos y por tanto es evidente que hay un problema en este país", argumenta Muñoz.

Desde el equipo de Muñoz aseguran a laSexta que el podcast se grabó hace dos semanas y media. En un vídeo en sus redes sociales, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido que su partido "siempre" ha votado a favor de la revalorización de las pensiones, cuando han votado en contra de esta revalorización cuando estaban dentro de los decretos ómnibus. Además, durante los gobiernos de Mariano Rajoy las pensiones se revalorizaban por debajo del IPC, lo que hacía que se perdiese poder adquisitivo.

En una entrevista en laSexta, el portavoz del PP, Borja Sémper, defendía que había que "garantizar y viabilizar" un sistema de pensiones al que calificaba como "robusto y sólido".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a algo que ya se hace actualmente: revalorizar las pensiones según el IPC. "Para todos, insisto, para todos, me comprometo a asegurar las pensiones. El que cotiza tiene pensión. Y garantizaremos la actualización de acuerdo con el IPC", aseguró Feijóo en Huesca. Además, añadió que los jóvenes "tienen derecho a un sistema público de pensiones viable".

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que se le "hiela un poco la sangre" al pensar en la reforma de pensiones que podría hacer un Gobierno de PP y Vox, que han juntado "la palabra sacrificio con reforma y ambición".

En una entrevista en 'TVE', el ministro ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad" a los pensionistas y ha asegurado que el Gobierno va a "cumplir la ley" y revalorizar las pensiones "con el mecanismo que sea oportuno".

Figaredo y Vox iniciaron esta conversación

En los últimos días hemos escuchado a Vox abrir el debate sobre el sistema de pensiones. Ha sido el portavoz de la formación de desregulación, energía y economía, José María Figaredo, el que llegaba a decir que había que "dibujar un modelo de pensiones mixto" para sustituir al actual, un sistema al que definió como "un zombie".

Figaredo intenta recular sus palabras sobre las pensiones tras corregirle Abascal: "Hay que ver cuál es el sistema que las hace viables"

Este martes, Figaredo reculó en sus palabras al asegurar que "hay que estudiar todas las alternativas" para hacer que "las pensiones se paguen". "Nosotros hemos dicho que las pensiones se deben pagar sí o sí por un sistema o por otro", afirmaba Figaredo, sin entrar en detalles sobre ese "otro" sistema. "Ya lo hemos estudiado y tenemos encima de la mesa todas las alternativas y lo que hay que evitar es que continúe este Gobierno, que es el que precisamente está poniendo en peligro las pensiones", se limitó a decir.

Estas palabras llegaban después de ver al líder de Vox, Santiago Abascal, notablemente enfadado al negar que Vox vaya a privatizar las pensiones, una posibilidad que abrió Figaredo con esas palabras. "Si Vox Gobierna, las pensiones en España se van a pagar como sea, por un sistema o por otro", aseguró Abascal en una entrevista en 'ABC'.

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