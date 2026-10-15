Feijóo intenta cerrar la crisis abierta en el PP por las pensiones y promete que subirán con el IPC: "Son innegociables y ya; se acabó"

Los detalles Los 'populares', muy conscientes del peso del voto de los jubilados, tratan de salvar la crisis abierta tras hablar su portavoz de "colapso" el sistema de pensiones. "Se acabo", dice hoy Feijóo visiblemente incómodo mientras el PSOE anuncia que revalorizarán las pensiones este año.

El Partido Popular intenta reparar el daño causado por las declaraciones de su portavoz sobre un posible "colapso" del sistema de pensiones. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha asegurado que las pensiones son "innegociables" y que, de llegar al Gobierno, se actualizarán según el IPC. En Bruselas, Feijóo garantizó la viabilidad del sistema público de pensiones, criticando al presidente Pedro Sánchez por su falta de credibilidad en este tema. Sánchez, desde Bruselas, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de revalorizar las pensiones conforme al IPC y advirtió que PP y Vox podrían recortar las jubilaciones si gobiernan. Ambos líderes son conscientes de la importancia del voto de los pensionistas para sus aspiraciones políticas.

El PP trata de suturar la herida abierta por las palabras de su portavoz que advertían de un "colapso" del sistema de pensiones. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que las pensiones son "innegociables" y que si llega a la presidencia del Gobierno se actualizarán conforme al índice de precios al consumo (IPC).

"Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya; se acabó", ha afirmado el líder del PP en una rueda de prensa en Bruselas, tras participar en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE).

Feijóo ha respondido que "sin duda" garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones y ha dicho que si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien hoy en Bruselas ha afirmado que el plan del PP y Vox es "mentir" a los ciudadanos hasta el 29N y luego, "si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación".

En España hay 9,5 millones de pensionistas y más de 6,8 millones de jubilados que, en general, votan mucho, y lo hacen al bipartidismo. Con este marco, la presión en los cuarteles generales de Ferraz y Génova para no fallar en sus argumentos es muy alta. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo saben que sin los pensionistas no podrán mantenerse o llegar a la Moncloa.

Y así, el PSOE ahonda en la vía de agua abierta en el PP. También desde Bruselas, el presidente del Gobierno ha garantizado que el Ejecutivo revalorizará las pensiones conforme al IPC antes de que finalice el año y ha alertado de que si PP y Vox suman y "pueden gobernar, recortarán a los pensionistas su jubilación".

Antes de participar en el Consejo Europeo, Sánchez ha mostrado su "perplejidad" al ver vídeos de personas afines o cercanas al PP diciendo que el sistema está a punto de colapsar o pidiendo no hablar de este tema hasta después de los comicios.

Ante estas circunstancias, el líder socialista ha querido enviar "a los pensionistas de hoy y de mañana" un mensaje de "absoluta tranquilidad": "el sistema público de pensiones es un sistema sostenible". Así pues, ha añadido, "por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC".

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