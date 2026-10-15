Pedro Vallín, sobre el papel de Rufián, "el Messi de ERC": "Es como si tuviera pocos minutos en su partido y fuese a jugar de cedido en Podemos y en BNG"

El periodista Pedro Vallín analiza lo que está sucediendo a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones del 29N y pide separar dos cosas: por un lado, el Frente Amplio y por otro, el "sainete" de Podemos.

El periodista Pedro Vallín analiza el lío formado a la izquierda a la izquierda del PSOE. ¿Irá finalmente Podemos en el frente Amplio? Quedan solo 36 horas para firmar el acuerdo porque este viernes, 16 de octubre, acaba el plazo para registrar las coaliciones electorales. Parece que el escollo de la cuestión son principalmente los primeros.

Según el periodista, hay que separar dos cosas: "Hay unas organizaciones políticas que han pactado ir juntas y que básicamente no han hecho demasiado ruido y donde la gente ha sabido comportarse, en su momento Yolanda Díaz dio un paso atrás, Alberto Garzón decidió dejar tanto los puestos orgánicos como el cargo, Mónica García ha dado un paso a un lado para que Emilio Delgado encabece la lista, y funcionan más o menos de forma razonable como organizaciones formadas por adultos".

Y por otro lado, añade, "tenemos un sainete lateral que es qué va a hacer Podemos para conservar algún escaño" y en el que "tiene un papel peculiar el 'Messi' de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que parece que es como si tuviera pocos minutos en su propio partido y fuera a jugar de cedido en el BNG y en Podemos durante la campaña electoral, cosa que nadie ha terminado de entender porque no tiene mayor explicación", afirma Vallín refiriéndose a Gabriel Rufián y el acuerdo pactado en Cataluña, sólo en Cataluña, entre ERC y Podemos.

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