Los audios de militares presumiendo de dar palizas a migrantes en Ceuta: "Sin guantes mola más, porque suena"

El contexto En unos audios a los que ha tenido acceso 'eldiario.es' se escucha a tres militares de servicio en Ceuta durante uno de sus turnos de vigilancia en plena crisis migratoria. En esas conversaciones, los militares reconocen haber participado de manera directa o indirecta en agresiones contra personas migrantes que no suponían una amenaza para la patrulla.

Decenas de migrantes que llegaron a Ceuta a finales de julio han denunciado palizas y tratos vejatorios por parte de militares. 'eldiario.es' publicó audios donde se escucha a soldados hablar sobre lo que "mola" agredir a migrantes, incluso describiendo cómo lo hacen con o sin guantes. Estas conversaciones ocurrieron cerca del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes. Amnistía Internacional ha documentado 22 testimonios de agresiones, asegurando que estas acciones no buscan detener a los migrantes, sino castigarlos. El Ministerio de Defensa ha informado que las denuncias están en manos de la justicia.

Decenas de migrantes llegados a Ceuta durante la entrada masiva en la ciudad autónoma de los días 30 y 31 de julio han denunciado palizas y tratos vejatorios por parte de patrullas de militares. Este jueves, 'eldiario.es' publica varios audios en los que se escucha al menos a tres militares hablando sobre lo que "mola" agredir a estos migrantes. "Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele", asegura uno de ellos entre carcajadas.

La conversación que desvela 'eldiario.es' tiene lugar durante la noche del 21 al 22 de septiembre y ocurre en la carretera que colinda con el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes próximo a uno de los bosques de la ciudad autónoma, cuando un grupo de militares de servicio en Ceuta cumplía uno de sus turnos de vigilancia. Según describe el medio, el batallón estuvo posicionado durante al menos 50 minutos en este punto; ante el poco movimiento que había en la zona, los soldados se relajaron y empezaron a describir actuaciones que realizan en la ciudad autónoma. Durante su charla, presumen de las palizas y prácticas vejatorias que han cometido miembros de las Fuerzas Armadas españolas contra migrantes llegados al enclave durante la entrada masiva de finales de julio. Todo, entre risas.

Estos militares reconocen haber participado en estas palizas, de forma directa o indirecta, a migrantes que no suponían ninguna amenaza para su patrulla. entre risas "A los dos que hemos llevado detrás del vehículo le hemos dicho: '¿Tenéis carta? ¿necesitáis tarjeta?", afirma uno, aludiendo al documento de identidad marroquí. Según este militar, en realidad no buscaban entregarles ninguna "tarjeta", sino que todo era un engaño. "El 'man' no se ha dado cuenta, porque le hemos dicho 'póngase detrás del vehículo' y se ha puesto así", dice uno de los militares. Es uno de sus compañeros quien acaba su historia: "Y se la he dado sin que se la espere. Porque lo he mirado a él... Y ¡pam!", añade.

En otro audio, estos militares hablan de lo que "mola" pegar a estos migrantes con o sin guantes. "Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas", afirma uno, a lo que otro añade: "Sin guantes suena; con guantes, duele". Un tercero se suma a este 'debate': "Con guantes suena también". Por último, hay una de las personas que defiende que "hay que ser buenas personas; hay que usar guantes".

Otros fragmentos de estos audios recogen las supuestas agresiones que habrían llevado a cabo. "Me acerqué y digo, está lejos. Voy a intentar pegarle un guantazo y se va a ir para atrás. Y, digo, ¿qué hago para acercarme?", asegura uno de ellos, a lo que acaba diciendo, entre carcajadas: "Y le digo, ¡toma! Y, voy, y le digo ¡toma!".

"Las lágrimas se le han saltado y le digo, 'eh, ¿ahora estás llorando?", asegura uno, mientras que otro responde: "Es que parece que se las buscan, parece que les gusta cobrar". Esta persona esgrime uno de los motivos que dicen que les 'empujan' a responder con violencia a los migrantes: "¿Sabes lo que pasa? Es que ya nos toman de cachondeo si no hacemos nada. Verás como ya al siguiente día ya no nos...".

"Como les escuches, te pones malo"

Durante la conversación, uno de los militares comenta que ya no escucha a los militares porque "como les escuches, te pones malo". "Porque te cuentan cada historia... Te enseñan los cortes, te cuentan su vida, y mucho es mentira", añade. Otro de los militares opina que los militares "nunca dicen la verdad" y que si les escuchan "le van a dar pena".

Estos militares comentan también la actuación de otra unidad, el Grupo de los Regulares, quien han "disfrutado de verdad", según uno de ellos. Es más, uno de ellos confiesa que lo que vio le "recordó" a las "pruebas " de la saga 'Saw' de películas de terror. "Me quería quedar... Hacen cosas muy guapas. Me recordó a las pruebas de Saw. ¿Habéis visto la película Saw?", pregunta a sus compañeros.

"Los militares están hechos para matar, no están hechos para otra cosa", afirma uno de ellos.

Defensa recuerda que las denuncias están en manos de la justicia

Desde el Ministerio de Defensa recuerdan que las denuncias de agresiones en Ceuta por parte de militares ya están en manos de la justicia tras el informe de Amnistía Internacional en el que se relata, a través del testimonio de 22 víctimas, presuntas agresiones a hombres, mujeres y menores por parte de miembros del Ejército.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, explicaba a laSexta a finales de septiembre que la organización habló con más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo, y entre todos ellos recogió 22 testimonios que denunciaban agresiones directas.

"Me pusieron bridas, me amordazaron, me pegaron y me tiraron por un terraplén": Amnistía Internacional denuncia torturas de militares a personas migrantes en Ceuta

"Damos bastante credibilidad a un patrón que se repite entre los ataques de algunos militares a personas migrantes. Hemos documentado gráfica y audiovisualmente cuerpos magullados con lesiones que parecen compatibles con golpes de defensa rígida", detalla el director de la entidad.

Durante esa misma estancia sobre el terreno, los propios delegados de la organización presenciaron cómo varios militares obligaban a abandonar un banco público a personas racializadas tras preguntarles si "eran de aquí". Al cuestionar el motivo de dicha actuación, cuenta Amnistía que la respuesta que recibieron por parte de uno de los soldados fue: "Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos".

Según denuncia la organización en su informe, estas intervenciones se realizan con especial brutalidad y no responden a labores de seguridad. "No nos consta que busquen detener a estas personas o ponerlas a disposición de la Policía; sencillamente las golpean y, a continuación, las abandonan en algún lugar. Es una especie de castigo", detalla Beltrán. La entidad atribuye estas actuaciones, en particular, a unidades de Regulares y de la Legión.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido