Monrosi: "La gran esperanza para que la izquierda gane estas elecciones se llama Alberto Núñez Feijóo"

En sus palabras, el periodista de 'elDiario.es' ha hecho especial énfasis en el anuncio del líder del PP acerca de las bajas laborales y sus dudas sobre el voto por correo: "Dice que no nos fiemos de los directivos de Correos y que él fue directivo de Correos".

José Enrique Monrosi ha estado en laSexta Xplica para hablar de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre. El periodista de 'elDiario.es', en sus palabras, ha afirmado que la gran esperanza para la izquierda de cara a esos comicios es "Alberto Núñez Feijóo".

"La gran esperanza de la izquierda es la misma que en 2023. No es Frente Amplio ni es Sumar y mucho menos es el PSOE. Es Alberto Núñez Feijóo", ha expuesto.

Y ha entrado en detalle: "Desde que se convocaron las elecciones le hemos escuchado decir que ya está bien que los médicos den bajas y que han de determinarlas las empresas. Que le hagamos caso a él, que no nos fiemos de los directivos de Correos y que él fue directivo de Correos".

"También ha hecho suyo el debate de Vox de las pensiones privadas. Y ahora, en el primer mitin de precampaña, dice que hay que apretarse los machos. Los de siempre. Los trabajadores, los pensionistas...", ha dicho.

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