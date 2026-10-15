Joan Tardà, tajante tras las declaraciones del PP y Vox sobre las pensiones: "Si nos dejamos robar las pensiones, habremos retrocedido 100 años"

El que fuera portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá tiene claro que la joya de la corona de las clases populares y de la clase trabajadora es el sistema público de pensiones.

Después de las declaraciones de Ester Muñoz, portavoz del PP, poniendo en duda nuestro sistema actual de pensiones y de las declaraciones de Vox asegurando que nuestro sistema está colapsado y que debería ser mixto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido zanjar el tema y promete ahora que subirán con el IPC.

Con todo este debate y ese run-run sobre nuestro sistema de pensiones, posiblemente, asegura contundente en Al Rojo Vivo el que fuera diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardá, "todo el mundo lo sepa, pero "hay que insistir en que la joya de la corona de las clases populares y de la clase trabajadora es el sistema público de pensiones. Y esto tiene que quedar grabado a sangre y fuego".

Y además, subraya que es "un sistema del cual podemos sentirnos muy orgullosos porque es producto de muchas décadas de luchas obreras, porque es de reparto y no de capitalización. Es decir, que aun cuando sean las pensiones quizás bajas, aquellos que han cotizado poco al final reciben un poquito más y aquellos que han cotizado mucho reciben un poquito menos".

Y esto, añade, "creo que es algo básico, estructural de un mínimo reparto de la riqueza y cualquier atentado a este sistema que por supuesto tiene que ser mejorable y que las recomendaciones del Banco de España son lógicas. Hay que incrementar los salarios, porque si se incrementan los salarios se incrementan las cotizaciones y, es cierto, que esto no puede ser si la economía no es competitiva".

Ahora bien, "si nos dejamos robar las pensiones, habremos hecho un paso atrás de 100 años", concluye Tardá.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido