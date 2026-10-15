Hoy, en Pesadilla en la Cocina, Chicote busca devolver la cordura a 'El Loco', el primer restaurante vegano del programa

Esta semana, Pesadilla en la cocina visita el centro de Madrid. Allí, en el bullicioso barrio de Chueca, se encuentra 'El Loco', el primer restaurante vegano que pasa por el programa.

Esta semana, Pesadilla en la cocina visita el centro de Madrid. Allí, en el bullicioso barrio de Chueca, se encuentra 'El Loco', el primer restaurante vegano que pasa por el programa y el proyecto personal de Federico, un joven empresario italiano decidido a trasladar su filosofía de vida a la hostelería. Sin embargo, el rumbo del negocio se ha ido difuminando con el paso del tiempo y la ayuda de Alberto Chicote se presenta como una oportunidad para reconducir un restaurante incapaz de convertir sus buenas ideas en una realidad sostenible.

Aunque nació con la intención de ofrecer una propuesta vegana diferente, el restaurante se asemeja cada vez más a un espacio de ocio que a un negocio de hostelería. Futbolines, dardos, máquinas recreativas y una amplia oferta de cócteles comparten protagonismo con una cocina en la que, paradójicamente, la fruta y la verdura apenas tienen presencia.

Al frente del proyecto está Federico, un joven empresario con grandes aspiraciones, pero con serias dificultades para liderar a un equipo tan inexperto como desorganizado. La falta de material y de planificación provoca situaciones tan absurdas como reveladoras del estado en el que se encuentra el negocio. Además, los retrasos durante el servicio son habituales y la improvisación marca el funcionamiento diario del negocio.

Más allá de los problemas operativos, Alberto Chicote descubrirá en 'El Loco' un negocio que ha perdido gran parte de la identidad con la que nació. La filosofía que inspiró el proyecto ha ido perdiendo fuerza y Federico parece cada vez más alejado del papel que le corresponde como propietario. Recuperar esa identidad será uno de los grandes retos del chef.

Chicote buscará que Federico comprenda la responsabilidad que implica ponerse al frente de una empresa de hostelería y sea capaz de transformar una idea atractiva sobre el papel en un proyecto viable. Para lograrlo, tendrá que aprender a liderar a su equipo y pasar de las buenas intenciones a una gestión mucho más eficaz. El futuro de 'El Loco' dependerá de que Federico sea capaz de demostrar que detrás de un concepto llamativo puede existir un negocio preparado para funcionar con solidez.

*Ya puedes ver Pesadilla en la Cocina: 'El Loco' en atresplayer

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