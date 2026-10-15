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Cambio brusco de tiempo por la llegada de una dana: arranca un episodio fuerte de tormentas que durará hasta el martes

Los detalles Este sábado las tormentas empezarán en el Cantábrico para ir apareciendo por otras regiones según pasen las horas. Serán fuertes en el norte, Sistema Central, Andalucía, sureste peninsular, Mediterráneo y sobre todo Cataluña.

Fuertes lluvias en Cataluña en septiembre de 2026 Fuertes lluvias en Cataluña en septiembre de 2026EFE/Alberto Estévez
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Este sábado habrá un cambio brusco de tiempo por la llegada de una dana, que arrancará con un episodio de fuertes tormentas que durará hasta el martes. Todo depende de cómo evolucione la dana y cómo se coloque, hay muchísima incertidumbre entre modelos.

Hay modelos que ven alrededor de 200 l/m2 entre la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, aunque todo depende de cómo se forme la dana, dónde se coloque y también cuánto caiga sobre el mar o sobre tierra.

Este sábado las tormentas empezarán en el Cantábrico para ir apareciendo por otras regiones según pasen las horas. Serán fuertes en el norte, Sistema Central, Andalucía, sureste peninsular, Mediterráneo y sobre todo Cataluña.

El domingo las tormentas durarán todo el día e irán a más por la tarde. Habrá que prestar especial atención a Andalucía, Ceuta, Melilla, pero sobre todo Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña e Islas Baleares.

La noche del domingo al lunes puede ser muy complicada en la Comunidad Valenciana, Baleares o incluso Cataluña. Solo durante la madrugada pueden caer más de 100 l/m2. Habrá tormentas muy fuertes durante el día y la tarde en Andalucía, Melilla, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares e incluso Aragón.

El próximo martes, por ahora, apunta a que lo más complicado tendrá lugar en Cataluña, Baleares e incluso Comunidad Valenciana. Parece que irá a menos durante la noche del martes y madrugada del miércoles.

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