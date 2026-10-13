Afra Blanco explica su polémica con el PP en redes: "Feijóo dice que cuando gobierne va a pedir sacrificios, se lo afea y encima se enfadan"

La sindicalista Afra Blanco afeó en X las declaraciones del líder del PP, quien aseguró que pediría "sacrificio" si llegaba al Gobierno. Los populares le respondieron desde su cuenta oficial en la red social, criticándola por, según ellos, no saber lo que es el sacrificio por ser sindicalista.

En un mitin de cara a la campaña para las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo prometió un Ejecutivo que solicitará sacrificios y que no exigirá aplausos a los ciudadanos. Unas palabras que la sindicalista y analista de laSexta afeó en su cuenta oficial de X.

"Que quede claro: SA-CRI-FI-CIO. En toda la cara ✂️ Dicho queda", escribía la sindicalista. La cuenta oficial del PP, lejos de quedarse callada, contestó diciendo que era "sindicalista" y "de izquierdas" y que no conocía lo que era el "sacrificio".

En Al Rojo Vivo, Blanco recordaba este hecho sorprendiéndose, irónicamente, de que fuese de izquierdas y sindicalista. "El PP ha descubierto algo que no sabía de ti", bromea, por su parte, Antonio García Ferreras.

"Soy sindicalista. de UGT. Soy una roja", confirma bromeando Blanco. "Y lo de que pidan más sacrificio del que ya se realiza lo llevo mal", añade Blanco, porque además "intentan darle la vuelta: Feijóo dice que cuando gobierne va a pedir sacrificios".

"Veo a un PP muy a la deriva, porque se le cae la verdad diciendo que si gobiernan van a pedir sacrificios, tú lo replicas (en redes), se lo afeas y encima se enfadan", sentencia Blanco.

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