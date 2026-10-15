Maestre explica el "plan" de Podemos: "Dejar que gobiernen PP y Vox para quedarse con todo el capital simbólico de la izquierda y destruir todo lo que hay a la izquierda del PSOE"

El periodista Antonio Maestre analiza la estrategia de Podemos de cara al 29N y explica sus movimientos dificultan la unidad de la izquierda. En el vídeo, todos los detalles.

Quedan 36 horas para que termine el plazo para registrar las candidaturas de cara a las elecciones generales del 29N y no sabemos aún si Podemos se unirá o no a la coalición de izquierdas que es Frente Amplio. El periodista Antonio Maestre explica claramente cuál es el objetivo de los morados, que no es precisamente ayudar a que gobierne de nuevo una coalición progresista.

"Podemos tiene como intención sacar dos escaños por Madrid, para Irene Montero y para Ione Belarra. Y además ellos asumen que eso es lo único a lo que pueden llegar. Por lo tanto, en el resto de España pues tienen que intentar llegar a acuerdos parasitarios, porque son así, acuerdos parasitarios", explica Maestre poniendo como ejemplo que este mismo jueves, Ione Belarra decía que quieren negociar con Izquierda Unida en el resto de las comunidades autónomas y Antonio Maíllo, coordinador federal, se entera en ese momento y asegura que no están negociando nada, al margen de Frente Amplio.

Por otro lado, hay que destacar que "Podemos sabe que fuera de la Comunidad de Madrid no es nada", afirma el periodista, aludiendo únicamente a los datos de las últimas elecciones: desde 2024, cada vez que ha concurrido en solitario ha sacado en Galicia un 0,3%, en el País Vasco un 2%, en Aragón un 0,97% o en Castilla y León un 0,76%.

Y da igual que Gabriel Rufián vaya a hacer campaña con Podemos: "¿De alguien que no quisiese votar a Irene Montero va a votar a Irene Montero solo porque Gabriel Rufián salga en Villaverde haciendo un pareado de esos que hace él? ¿Tú no crees que ellos lo piensan? Yo creo que no. Es decir, no suma nada Gabriel Rufián saliendo con Irene Montero en campaña en Villaverde Alto, en Getafe o en Motilla del Palancar. Nada", afirma contundente Maestre.

Porque además, la única intención del acuerdo entre Podemos y ERC es "fracturar al Frente Amplio y perjudicar a los comunes en Cataluña", subraya Maestre. Ahora bien, como pregunta el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, si no hay unión, las opciones de la izquierda para gobernar se diluyen.

Pero es que, como apunta Maestre, no es ese precisamente el plan de Podemos: "El plan es que gobierne PP con Vox para cogerse el capital simbólico y político de toda la izquierda del Partido Socialista, y lo que busca Podemos es destruir todo aquello que exista a la izquierda del Partido Socialista y ser los únicos que lo posibiliten.

Maestre explica el plan de Podemos: "Que gobierne el PP y Vox para coger todo el capital simbólico y político de toda la izquierda del PSOE, lo que busca Podemos es destruir todo lo que haya a la izquierda del PSOE y ser los únicos que lo posibiliten".

"Y el análisis y el diagnóstico que se hizo es, eso solo es posible con un gobierno de PP y Vox", apunta Maestre. Por lo tanto, "no existe un acuerdo sincero para que gobierne para que haya un gobierno de izquierda, no lo creen, no piensan en ello".

Por eso, "lo único que buscan es, donde tienen posibilidad de sacar escaños, que es en Madrid, ir solos, y en el resto intentar evidenciar que no son tan minoritarios, y por eso quieren en el resto de España llegar a acuerdos con otras formaciones para que se diluyan dentro de ella, y entonces no se visibilice que no son nadie en esas comunidades", concluye Maestre.

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