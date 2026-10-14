EEUU acusa a España de dañar su comercio marítimo y propone una tasa de 180.000 euros por viaje a los barcos españoles

Los detalles La Comisión Marítima Federal asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez "negó" el acceso a sus puertos a embarcaciones con bandera de Estados Unidos, lo que implica "graves" consecuencias para la eficiencia y la fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional.

Estados Unidos ha criticado a España por prácticas portuarias restrictivas contra buques estadounidenses, según una investigación de la Comisión Marítima Federal (FMC). El organismo propone que la Administración Trump imponga una tasa de 200.000 dólares por viaje a barcos españoles y limite la importación de productos españoles. Las restricciones afectarían principalmente a productos como perfumería, aceites, cerámica y confitería. La FMC concluyó que el Gobierno de Pedro Sánchez negó el acceso a puertos españoles a embarcaciones estadounidenses, afectando la cadena de suministro marítima. La FMC recopilará opiniones públicas y permitirá a España presentar alegaciones.

Estados Unidos vuelve a cargar contra España. La Comisión Marítima Federal de EEUU (FMC, por sus siglas en inglés) ha concluido tras una investigación que el Gobierno de España ha incurrido en prácticas portuarias restrictivas contra los buques de bandera estadounidense y ha propuesto a la Administración Trump imponer una tasa de 200.000 dólares (180.000 euros) por viaje a los barcos españoles, así como establecer límites a la importación de productos de origen español.

La FMC ha afirmado que estas restricciones a la importación procedente de nuestro país podrían afectar, principalmente, a productos como perfumería y cosmética, aceites y grasas, cerámica, así como a artículos relacionados con la piedra, el azúcar y la confitería.

Este organismo, encargado de regular y supervisar el transporte y el comercio marítimo, inició en diciembre de 2024 una investigación para determinar si España creaba condiciones desfavorables para el transporte por mar al prohibir el acceso a sus puertos a ciertos buques, perjudicando al comercio exterior estadounidense.

El informe de la FMC ha llegado a la conclusión de que el Gobierno de Pedro Sánchez "negó" el acceso a sus puertos a embarcaciones con bandera de Estados Unidos, lo que implica "graves" consecuencias para la eficiencia y la fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional.

De esta manera, el Gobierno de España frenó, según las autoridades de EEUU, la capacidad de la FMC de promover el crecimiento y el desarrollo de las exportaciones estadounidenses, fomentar el desarrollo de una flota de buques estadounidenses de línea regular capaces de satisfacer las necesidades de seguridad nacional y apoyar el comercio, y respaldar a la marina mercante estadounidense.

A partir de este punto, la agencia recopilará las opiniones del público general para establecer una solución adecuada y permitirá a España presentar sus alegaciones al respecto.

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