Ahora

Tensión entre Moncloa y la Casa Blanca

EEUU acusa a España de dañar su comercio marítimo y propone una tasa de 180.000 euros por viaje a los barcos españoles

Los detalles La Comisión Marítima Federal asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez "negó" el acceso a sus puertos a embarcaciones con bandera de Estados Unidos, lo que implica "graves" consecuencias para la eficiencia y la fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo norteamericano, Donald Trump.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Estados Unidos vuelve a cargar contra España. La Comisión Marítima Federal de EEUU (FMC, por sus siglas en inglés) ha concluido tras una investigación que el Gobierno de España ha incurrido en prácticas portuarias restrictivas contra los buques de bandera estadounidense y ha propuesto a la Administración Trump imponer una tasa de 200.000 dólares (180.000 euros) por viaje a los barcos españoles, así como establecer límites a la importación de productos de origen español.

La FMC ha afirmado que estas restricciones a la importación procedente de nuestro país podrían afectar, principalmente, a productos como perfumería y cosmética, aceites y grasas, cerámica, así como a artículos relacionados con la piedra, el azúcar y la confitería.

Este organismo, encargado de regular y supervisar el transporte y el comercio marítimo, inició en diciembre de 2024 una investigación para determinar si España creaba condiciones desfavorables para el transporte por mar al prohibir el acceso a sus puertos a ciertos buques, perjudicando al comercio exterior estadounidense.

El informe de la FMC ha llegado a la conclusión de que el Gobierno de Pedro Sánchez "negó" el acceso a sus puertos a embarcaciones con bandera de Estados Unidos, lo que implica "graves" consecuencias para la eficiencia y la fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional.

De esta manera, el Gobierno de España frenó, según las autoridades de EEUU, la capacidad de la FMC de promover el crecimiento y el desarrollo de las exportaciones estadounidenses, fomentar el desarrollo de una flota de buques estadounidenses de línea regular capaces de satisfacer las necesidades de seguridad nacional y apoyar el comercio, y respaldar a la marina mercante estadounidense.

A partir de este punto, la agencia recopilará las opiniones del público general para establecer una solución adecuada y permitirá a España presentar sus alegaciones al respecto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Huelga educativa en directo | Una marea verde se dirige a la Puerta de Sol en defensa de la educación pública tras momentos de tensión
  2. Bolaños acusa al PP de plantear "desmantelar" las pensiones y avisa: "Con la derecha tendrían 500 euros menos de pensión al mes"
  3. Felipe VI exige "cooperación" y "responsabilidad" a Marruecos desde Melilla: "Cualquier amenaza a su frontera lo es a toda la UE"
  4. EEUU acusa a España de dañar su comercio marítimo y propone una tasa de 180.000 euros por viaje a los barcos españoles
  5. Los combustibles se disparan casi un 28 % en septiembre y empujan la inflación al 4,9%
  6. El papa León XIV presenta una evolución postoperatoria normal e inicia la fisioterapia respiratoria