El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, critica las palabras sobre Andalucía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra los andaluces.

Tras llamar basura sindical a los sindicatos, garrapatas y violentos a los profesores en huelga en pro de una educación pública de calidad y de hacerse fotos con el ultraderechista Javier Milei, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a complicar la campaña a Feijóo al cargar en, en esta ocasión, uno de sus mítines, contra los andaluces.

"Creo que todos los partidos tienen gente que intentan dinamitar las campañas, pero que Isabel Díaz Ayuso, cada vez que habla de Miley o cada vez que habla de Andalucía se la lía a Feijóo", asegura el periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, dando paso a un vídeo con estas declaraciones "tan desafortunadas" de Ayuso. "Qué mirada de prepotencia o de soberbia de la presidenta de Madrid respecto a los andaluces", critica Ferreras.

Tras ver estas declaraciones, Ferreras reacciona contundente: "Madre mía, es que nos aprenden. Algunos dirigentes del PP tienen una tendencia natural histórica para meterle el dedito a los andaluces. Y toca las narices y las toca mucho".

Uno de los primeros andaluces en contestar en público a la presidenta madrileña ha sido José Ignacio García, de Adelante Andalucía: "Lo primero, lávese la boca usted para hablar de los andaluces y andaluzas. Independientemente de a quién votemos, lávese la boca y lo segundo, que sepa usted, Isabel Natividad, que Madrid se ha levantado también con el esfuerzo de un montón de andaluces y andaluzas de clase trabajadora".

Tras estas declaraciones de Ayuso, admite Ferreras, "el equipo de campaña de Alberto Núñez Feijóo no están muy contentos. Es más, están bastante mosqueados, con eso y con los guiñitos a Millei, porque esos guiñitos lo que hacen es o generar voto positivo a Vox o hacer que reaccione la izquierda", conlcuye Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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