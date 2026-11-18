El periodista reacciona a la entrevista que el presidente del Gobierno y candidato por el PSOE a las elecciones del 29N ha concedido a Susana Griso, en Antena 3.

El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, valora la entrevista que Susanna Griso le ha realizado al presidente del Gobierno y candidato por el PSOE este miércoles en Espejo Público, una entrevista donde Griso ha puesto, fundamentalmente, el foco de la charla en los casos de corrupción del Gobierno.

"Hemos visto a un Pedro Sánchez muy seguro de sí mismo y haciendo de su entrevista en Antena 3 una suerte de sparring de lo que va a ser el cara a cara con el señor Alberto Núñez Feijóo", afirma el periodista.

No obstante, critica las palabras de Sánchez con respecto a la corrupción: "Dice que ha sufrido la corrupción, la hemos sufrido todos los españoles, pero de todos los españoles que la hemos sufrido hay uno que tiene que asumir el coste".

Según Lamet, "el máximo responsable político, que no culpable, de esa corrupción es Pedro Sánchez y me parece que todavía no la ha asumido en toda su intensidad".

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