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Huelga general por la vivienda

Afra Blanco, a Ayuso tras llamarles "basura" y "mafia sindical": "Buena campaña electoral, campeona"

Los detalles "¿No han incorporado a Feijóo, que fue delegado sindical?, ha preguntado Afra Blanco, que recuerda que "hay compañeros afiliados al Partido Popular que son delegados sindicales".

Afra Blanco, a Ayuso tras llamarles "basura" y "mafia sindical": "Buena campaña electoral, campeona"
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España vive este miércoles una histórica huelga general convocada para reivindicar el derecho a la vivienda. Ante esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado "basura" y "mafia sindical" a las organizaciones que están detrás de esta convocatoria.

La sindicalista Afra Blanco ha respondido a las palabras de la dirigente del PP en Más Vale Tarde. "Está llamando 'basura' a los profesores, a los médicos, a los bomberos y a todos los trabajadores que hay aquí. Buena campaña electoral, campeona", ha dicho desde la manifestación.

Además, el PP ha subido a sus redes sociales vídeos creados por inteligencia artificial en los que se ve a sindicalistas comiendo gambas. "¿No han incorporado a Feijóo, que fue delegado sindical?, ha preguntado Afra Blanco, que recuerda que "hay compañeros afiliados al Partido Popular que son delegados sindicales, están llamando comegambas a sus compañeros".

Del mismo modo, ha denunciado las trabas impuestas por la Comunidad de Madrid a los trabajadores públicos para secundar la huelga.

"Los tribunales les han dicho que sus servicios mínimos eran abusivos y que sus servicios mínimos eran ilegales también. Sobre eso, igual tendrá algo que decir la señora Isabel Díaz Ayuso", ha concluido.

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