Afra Blanco, a Ayuso tras llamarles "basura" y "mafia sindical": "Buena campaña electoral, campeona"

Los detalles "¿No han incorporado a Feijóo, que fue delegado sindical?, ha preguntado Afra Blanco, que recuerda que "hay compañeros afiliados al Partido Popular que son delegados sindicales".

España enfrenta una huelga general histórica para reivindicar el derecho a la vivienda. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado duramente a las organizaciones convocantes, llamándolas "basura" y "mafia sindical". Afra Blanco, sindicalista, respondió en Más Vale Tarde, señalando que Ayuso insulta a diversos profesionales y cuestionando su estrategia electoral. El PP ha difundido vídeos creados por inteligencia artificial mostrando a sindicalistas comiendo gambas, lo que Blanco critica por afectar a sus propios afiliados. Además, denuncia las restricciones de la Comunidad de Madrid a los trabajadores públicos para participar en la huelga.

España vive este miércoles una histórica huelga general convocada para reivindicar el derecho a la vivienda. Ante esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado "basura" y "mafia sindical" a las organizaciones que están detrás de esta convocatoria.

La sindicalista Afra Blanco ha respondido a las palabras de la dirigente del PP en Más Vale Tarde. "Está llamando 'basura' a los profesores, a los médicos, a los bomberos y a todos los trabajadores que hay aquí. Buena campaña electoral, campeona", ha dicho desde la manifestación.

Además, el PP ha subido a sus redes sociales vídeos creados por inteligencia artificial en los que se ve a sindicalistas comiendo gambas. "¿No han incorporado a Feijóo, que fue delegado sindical?, ha preguntado Afra Blanco, que recuerda que "hay compañeros afiliados al Partido Popular que son delegados sindicales, están llamando comegambas a sus compañeros".

Del mismo modo, ha denunciado las trabas impuestas por la Comunidad de Madrid a los trabajadores públicos para secundar la huelga.

"Los tribunales les han dicho que sus servicios mínimos eran abusivos y que sus servicios mínimos eran ilegales también. Sobre eso, igual tendrá algo que decir la señora Isabel Díaz Ayuso", ha concluido.

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