Marta García Aller analiza el plantón de Abascal a Jordi Wild: "Lo peor que puedes hacer en campaña es no cumplir tus promesas"

La periodista y directora de La Brújula, de Onda Cero, analiza el plantón que Santiago Abascal le dio a Jordi Wild, justo en la mañana en que se han publicado las entrevistas de Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

Santiago Abascal parece que no se arrepiente de no haber acudido a Jordi Wild y de haberle dado plantón y así se lo ha hecho saber a la periodista de laSexta, justo el día en que se han emitido las entrevistas de Ada Colau, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

"No me arrepiento de ninguna de mis decisiones. Las palabras de Vox no van a ser cedidas en exclusiva nunca, la de ninguno de nuestros candidatos, ni las mías, a ninguna empresa pública ni privada (...) Le agradezco la intención, pero nuestra decisión era firme y era muy pensada", afirmaba Abascal.

Antes de dar paso al análisis de la periodista Marta García Aller, directora de La Brújula, Antonio García Ferreras reconoce que "todavía no he entendido cuáles son las claves para que Vox finalmente decida dar la espantada y no aparecer con Jordi Wilde (...) Creo que es un daño reputacional el no atreverse después de haber dado la palabra de que sí se iba a acudir".

García Aller está de acuerdo con Ferreras y cree que "no han calculado bien en Vox el efecto que esto tiene". Porque a diferencia de Broncano, argumenta la periodista, "Jordi Wild y muchos otros de los youtubers, que han criticado ese plantón, apelan directamente al nicho principal de votantes de Vox, que son hombres jóvenes heterosexuales y muchos de ellos indecisos todavía con respecto a qué van a votar".

De hecho, revela García Aller que "hay trackings internos que muestran cómo la intención de voto a Vox había subido el lunes después de la entrevista de Broncano, pero todo lo que había ganado, lo ha vuelto a perder después de este plantón a Jordi Wild".

"No es fácil de entender, a no ser que recuerdes el control que Vox siempre ha querido tener de los medios de comunicación", afirma García Aller, porque Vox ha dejado plantados a otros medios muchas veces, "pero a diferencia de lo que ha ocurrido con Jordi Wild en esta ocasión, no se ha retransmitido con esa transparencia con la que él lo hizo en un vídeo que tiene ya decenas de millones de visualizaciones en pocas horas".

Por tanto, y así concluye García Aller: "Lo peor que puede hacer un candidato en campaña electoral, sobre todo uno que no ha gobernado todavía es no cumplir su palabra, decir una cosa y hacer la contraria y eso es lo que hizo Santiago Abascal con Jordi Wild".

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