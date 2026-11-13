Interior recula y permite a la Policía usar gases lacrimógenos en protestas, aunque prohíbe el gas pimienta

Actuación de la Policía Nacional contra piquetes organizados a favor de la huelga general.

Los detalles Interior destaca que en los dispositivos de orden público la Policía podrá seguir utilizando los artificios ATL, que son botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo".

La Policía Nacional dejará de usar esprays de defensa personal en operaciones de orden público, pero continuará empleando artificios fumígenos o lacrimógenos, considerados "inocuos" y "no lesivos", para restablecer la seguridad en altercados. Esta decisión surge tras la polémica por las actuaciones policiales durante la huelga general del 11 de noviembre, sobre las cuales la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha abierto una investigación. El Ministerio del Interior ha reculado respecto a su anuncio anterior de prohibir los gases lacrimógenos en general, permitiendo su uso en operaciones de orden público. Esta medida ha generado descontento entre los sindicatos policiales, que consideran que deja a los agentes "vendidos e indefensos".

La Policía Nacional dejará de usar sus esprays de defensa personal en operaciones de orden público, pero sí seguirá empleando los artificios fumígenos o lacrimógenos como medios antidisturbios para restablecer la seguridad en altercados al ser "inocuos" y "no lesivos".

Así lo señalan desde el Ministerio del Interior después de la polémica por las actuaciones policiales durante la jornada de huelga general del pasado 11 de noviembre, sobre las que la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha abierto ya una información reservada.

Respecto al uso de gases, Interior señala que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal o gas pimienta para que no sea utilizado en operaciones de orden público, pero sí seguirá empleando los artificios ATL o gases lacrimógenos, que son botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo".

Se trata de uno de los elementos usados por los 'antidisturbios', que cuentan con otros medios en sus actuaciones como las pelotas de goma o las escopetas de descarga de cartuchos de fogueo para disuadir a una multitud.

Con esta decisión, reculan respecto a lo que el jueves anunciaron, y es que desde Interior hablaron de la prohición de usar gases lacrimógenos en general en operaciones de orden público. Ahora, consideran válido el uso de artificios ATL.

Según han explicado fuentes policiales a laSexta, ATL son los botes que se pueden lanzar a mano o con la bocacha de las escopetas que usan los agentes. Esos sí se podrán usar en manifestaciones. Además, han destacado que el gas de defensa personal se podrá seguir usando en otros operativos de seguridad ciudadana.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado, además, que la Jefatura Superior de Madrid abrió este jueves una información reservada para evaluar las actuaciones policiales durante la jornada de huelga general en Madrid.

La decisión de prohibir el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes tras el 11N provocó el enfado de los sindicatos de la Policía Nacional al entender que ponía "bajo sospecha" a los agentes de las fuerzas de seguridad.

"Es dejar a los agentes vendidos e indefensos", expuso el sindicato mayoritario entre los mandos y también otras organizaciones como SUP, Jupol, UFP o CEP.

Interior ordenó antes de la huelga que la Policía Nacional y la Guardia Civil dispusieran de los dispositivos suficientes para prevenir "piquetes violentos" o barricadas.

En concreto, el Ministerio señaló que tenían que garantizar la seguridad en infraestructuras críticas, polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales, según la instrucción de la Secretaría de Estado del 6 de octubre.

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