Abascal justifica su plantón a Jordi Wild en que no van a ceder sus "derechos de imagen en exclusiva"

Los detalles El propio Jordi Wild ha desmontado el discurso de Abascal. Asegura el youtuber, en un vídeo que ya supera las 26 millones de visualizaciones, que desde Vox empezaron a imponerle exigencias inasumibles, como la de los derechos audiovisuales.

El líder de Vox, Santiago Abascal, huye del enfrentamiento directo con el youtuber Jordi Wild (con más de 7 millones de suscriptores) tras darle plantón. En sus primeras explicaciones sobre la cancelación de la entrevista que le había concedido, el líder de ultraderecha ha asegurado que han decidido que no acudirán a ninguna entrevista más a la que no puedan llevar su cámara propia.

Abascal trata de contener las críticas (muchas de sus propios seguidores o agitadores ultras) y justifica que se debe a una estrategia de la campaña electoral y que es "irreversible". Tanto Abascal como el resto de miembros de Vox no acudirán a ninguna entrevista que no se emita en directo y exigen tener los derechos audiovisuales.

"Tomamos la decisión que es irreversible, de que nunca más un candidato de Vox, de un portavoz de Vox, va a ceder los derechos en exclusiva de una intervención o de una entrevista a ningún tipo de entidad, ni pública ni privada", ha defendido Abascal en Espejo Público.

Acostumbrados a editar y mover en redes los discursos de sus dirigentes, el partido de ultraderecha insiste en que TVE ha "secuestrado" 40 minutos de la entrevista de Abascal en La Revuelta. Hoy Abascal ha acusado incluso al equipo de Broncano de que no le dieron ni agua.

Pero el propio Jordi Wild ha desmontado el discurso de Abascal. Asegura el youtuber, en un vídeo que ya supera las 26 millones de visualizaciones, que desde Vox empezaron a imponerle exigencias inasumibles, como la de los derechos audiovisuales, y que lo entiende como una falta de respeto a su trabajo. Además, Wild no tiene limitación de tiempo de emisión como sucede en una parrilla televisiva, y según el youtuber, estaba firmado en contrato por las dos partes que se emitiría íntegro.

Y va más allá, Wild ha apuntado a la razón que podría estar tras la decisión de Vox de plantarle. El youtuber cree que tras salir reforzado de su paso por La Revuelta, Abascal no quiere asumir riesgos con una entrevista con él. Una teoría a la que Abascal ha respondido aludiendo a su valentía.

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