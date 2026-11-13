Ignacio Guardans, sobre Marlaska: "Su dimisión no me parece sensata, pero debe asumir responsabilidades"

Tras las cargas policiales contra manifestantes y piquetes durante la huelga general del 11N, Ignacio Guardans reclama en Al Rojo Vivo que el ministro del Interior dé explicaciones y adopte medidas ante unas actuaciones que considera desproporcionadas.

Ignacio Guardans, en Al Rojo Vivo, ha analizado las consecuencias de la jornada posterior a la huelga general del 11N, marcada por las peticiones de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las duras cargas policiales contra manifestantes y piquetes.

Guardans considera que, en plena campaña electoral, plantear ahora la dimisión del ministro "no me parecería sensato". Sin embargo, insiste en que Marlaska debe asumir responsabilidades: "Lo que sí creo es que Marlaska tiene que asumir responsabilidades, tiene que dar la cara, tiene que tomar medidas". A su juicio, "no es normal lo que está ocurriendo con la Policía", aunque aclara que no se trata de una crítica al conjunto del cuerpo, sino a "determinados protocolos y determinadas actuaciones" y a los sindicatos policiales que las protegen. En este sentido, considera que Marlaska "ha perdido el control o da la imagen de haber perdido el control", algo que, en su opinión, produce el mismo resultado: "No puede ser".

El exdiputado denuncia el uso desproporcionado de la fuerza policial y expresa su indignación ante las imágenes de las intervenciones: "Pero qué es esto? Qué es esto? Hay un abuso. Hay un abuso de la fuerza espectacular". Además, critica que estas actuaciones se produzcan selectivamente y "solo hacia un lado", en función de quién se manifiesta y de si sus reivindicaciones coinciden con los intereses de quienes ejercen el poder. Por ello, reclama que Marlaska adopte medidas y promueva una reforma de los mecanismos de control policial. "Creo que Marlaska debería ser capaz de anunciar, independientemente de lo que pasó en las elecciones, una reforma de cómo se controla eso de entrar en la Policía, porque claramente se controla mal", concluye.

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