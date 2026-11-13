Yago Rodríguez, sobre la guerra híbrida: "Lo más normal es que todo esté organizado por los rusos"

El experto analiza las tensiones dentro de la OTAN, la guerra híbrida que amenaza a Europa y los escenarios de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, con pocas perspectivas de paz y un elevado riesgo de escalada.

Yago Rodríguez analiza el nuevo choque del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con varios países de la Alianza, especialmente Portugal, aunque también volvió a señalar a España. El analista considera que este tipo de mensajes son habituales y responden a una estrategia de presión sobre aquellos países que, por su situación geográfica, se sienten menos expuestos a la amenaza rusa. "Es un clásico intentar presionar a dos países que, debido a nuestra situación geográfica, siempre se han percibido más bien alejados de lo que viene siendo la amenaza rusa", explica. En el caso español, añade, existe además una particularidad: "Lo que se denomina, bajo el eufemismo de la amenaza no compartida en nuestras Fuerzas Armadas, Marruecos, que nos fuerza a desviar una parte de nuestros esfuerzos a esa defensa territorial". No obstante, considera que España tiene suficiente peso dentro de la Alianza como para que se le exija un mayor esfuerzo inversor.

Sobre la guerra híbrida y las amenazas de bomba que están afectando a distintos países europeos, Rodríguez apunta a una posible estrategia de desestabilización impulsada desde el exterior, con Rusia como principal sospechosa. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni ha decidido que los colegios no sean desalojados automáticamente ante este tipo de amenazas, salvo que existan indicios reales de peligro. Una situación que, según el analista, encaja con una estrategia diseñada para generar alarma social sin asumir grandes riesgos: "Yo entiendo que lo más normal es que todo esté organizado fundamentalmente por los rusos. Como siempre, habrá que esperar a que aparezcan las pruebas". Rodríguez advierte de que este tipo de acciones, aparentemente sencillas de ejecutar, pueden provocar una importante psicosis colectiva, obligar a movilizar recursos de seguridad y generar importantes pérdidas económicas, como ocurre cuando las amenazas afectan al tráfico aéreo y obligan a activar cazas para escoltar aviones.

En cuanto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, Rodríguez se muestra muy pesimista y considera que son "extremadamente bajas". A su juicio, será muy difícil avanzar hacia una negociación mientras no concluya, como mínimo, la campaña militar en el Donbás, algo que sitúa a finales de 2027 o incluso en 2028. Por último, sobre la posibilidad de que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelva a intensificarse, el analista aprecia un escenario de riesgo elevado: considera que existen "probabilidades altas de que se reanude el conflicto", aunque ve menos probable una escalada que las partes no sean capaces de controlar. El mayor peligro, advierte, sería que la confrontación se recrudeciera hasta desembocar en "ataques masivos sobre la infraestructura energética de las partes".

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