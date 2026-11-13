Una caída mundial de Microsoft 365 afecta a Outlook y Teams

El contexto El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, ha descartado que se haya producido por un ataque cibernético, mientras la compañía intenta recuperar este viernes la normalidad en sus operaciones.

Microsoft 365 sufrió una caída que afectó a usuarios de Outlook y otras herramientas. El fallo en Exchange Online, su servicio de correo en la nube, impidió a algunos usuarios abrir sus buzones y causó retrasos en la entrega de mensajes. Charles Lamanna, vicepresidente de Copilot en Microsoft, descartó que la caída se debiera a un ataque cibernético. La interrupción afectó servicios como Outlook y Teams en todo el mundo. La compañía identificó errores en su infraestructura debido a una "carga elevada". Microsoft sigue investigando y trabajando para resolver la situación.

Una caída de Microsoft 365 que comenzó este jueves ya ha afectado a usuarios de Outlook y a varias herramientas de la compañía. Microsoft ha confirmado que el fallo en Exchange Online, su servicio de correo en la nube, puede impedir que algunos usuarios abran su buzón tanto en la web como en la aplicación de escritorio y causar retrasos en la entrega de mensajes.

El vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, ha descartado, por su parte, que la caída global de los servicios del gigante tecnológico, mientras la empresa intenta recuperar este viernes la normalidad en sus operaciones.

"Por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", escribió en X Lamanna, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, considerada la mayor empresa de software del mundo.

En la misma publicación, ha lamentado las interrupciones que han afectado a servicios como el gestor de correo electrónico Outlook y la plataforma de videoconferencias Teams "en cualquier región" del mundo.

En un primer momento, la tecnológica reconoció haberidentificado errores en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América, un problema que luego se extendió a varias regiones, con fallos reportados en sitios como Australia y Reino Unido.

En "múltiples regiones"

Según explicó la propia compañía en X, una parte de la infraestructura en "múltiples regiones" ha experimentado una "carga elevada", que se ha traducido en errores de conectividad.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, ha registrado picos en las últimas horas, incluso en los servicios Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; y de inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

El gigante tecnológico ha ido detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, que continúa investigando por el momento. "Estamos encontrando problemas con máquinas que se quedan bloqueadas en un estado defectuoso, lo que impide que nuestros cambios se sincronicen como se esperaba", indicó Microsoft en una actualización de su reporte inicial.

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