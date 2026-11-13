Feijóo aboga por un Gobierno "de austeridad de altos cargos" sin Vivienda o Igualdad y afirma que no cedera a Vox "ministerios de Estado"

El líder del PP y candidato a las elecciones generales del 29N se sienta en el pódcast de Jordi Wild, se niega a dar datos sobre qué carteras habrá en su Ejecutivo y asegura que "hay ministerios intocables".

En plena campaña electoral y a pocas semanas de las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, ha participado en el pódcast de Jordi Wild para exponer las líneas de su partido. Feijóo aboga por un Gobierno "de austeridad de altos cargos", proponiendo reducir los ministerios de 22 a 14 o 15, y critica al actual Gobierno de Sánchez por ser "el más mastodóntico de la democracia". Aunque no revela qué ministerios desaparecerán, enfatiza su enfoque centrista y la colaboración con Vox en comunidades autónomas. Sin embargo, se niega a detallar su estrategia, prefiriendo mantener la discreción sobre su plan político.

Es viernes de campaña electoral y también se libra en internet. A poco más de dos semanas de las elecciones generales del 29N y con los candidatos en plena pugna por hacer de sus propuestas las más llamativas, el candidato popular Alberto Núñez Feijóo no ha dudado en sentarse en el pódcast del conocido Jordi Wild para dejar claras las líneas de su partido de cara a los comicios.

Pese a que su socio en muchas de las comunidades autónomas, Santiago Abascal, se convertía en protagonista de la polémica por begarse a acudir al espacio tras su controvertido paso por 'La Revuelta', el líder popular se ha sentado en 'el plató' de Wild para dejar claro algo que ha venido diciendo desde que diera comienzo la ya claudicada precampaña: aboga por un Gobierno "de austeridad de altos cargos".

Porque Feijóo no quiere 22 ministerios como Sánchez, acusa de "inocular" las peleas "como un virus". Eso sí, serán Vivienda e Igualdad los que se diluyan en otros, precisamente dos de las carteras más importantes con respecto a los problemas actuales.

El 'popular' gallego quiere reducir las carteras a 14 o 15 y pone de manifiesto que "el Gobierno mas mastodontico de la democracia es el de Sánchez". "Este es el estado mas descentralizado de Europa", se queja Feijóo, que indice en que "buena parte de los servicios se gestionan en las comunidades autónomas".

Eso sí, el líder del PP se niega a desvelar cuáles serán esos ministerios y para quién. No es la habitación de Wild donde quiere que su colega Abascal se entere de lo que les depara un probable futuro juntos. "No voy a acreditar la estrategia que planteo. No vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo", espeta.

Se define como "centrista"

Según él, habrá ministerios que no pasarán a manos de Vox, pero es un ministerio. Eso sí, pese a reconocer que hay temas que le alejan de la extrema derecha y tras definirse como "centrista", alaba la colaboración con los de Abascal en las comunidades autónomas en las que gobiernan juntos.

"Hay ministerios de Estado que deben tener una preponderancia del presidente en su nombramiento, pero no lo voy a relatar aquí. No hemos entrado en este debate·", insiste. No quiere dar luz a lo que se viene pese a que ya ha salido en varias entrevista de precampaña lanzando algunas de sus ideas más radicales sobre el aborto, por ejemplo.

Pero la charla con Wild da para largo. El 'popular' ha querido tocar todos los palos de su precampaña y que, a todas luces, serán los que continuen siendo su santo y seña en la campaña electoral. Como las pensiones, de las que asegura son "su prioridad".

"Yo me comprometo a actualización pensiones con IPC. El objetivo es buscar la viabilidad del sistema público de pensiones", dice. Y se explica, porque Feijóo se ha sentado con Wild para explicar: "Pretendo decirle a un señor de 67 años que yo le facilitaré el cobro parcial de su pensión y será compatible con el sueldo si quiere ampliar la edad de jubilación opcionalmente. Es que hay mucha gente que quiere trabajar", asevera, a la vez que apunta a que no tiene previsto ampliar la edad de jubilación.

Los PGE y los datos

Además, Feijóo ha insistido en su crítica a que el Gobierno de España no hay aprobado los Prespuestos Generales del Estado (PGE) durante dos años seguidos (precisamente su negativa a aprobar la senda de déficit ha sido una dificultad añadida ante una posible aprobación) y ha apuntado a que necesita "explicar a los españoles el estado de las cuentas".

Elñ 'popular' dice tener muchas dudas con respecto a las mismas, incluso llega a apuntar que no se cree los datos. "Creo que hay ocultación de gastos. Es la primera vez en 50 años que el Gobierno no aprueba ni un solo año las cuentas, cómo me lo voy a creer?", señala.

Ya este jueves en otra entrevista en 'El Hormiguero' el líder del PP también hacía hincapié en que en más de tres años sin Presupuestos Generales el presidente del Gobierno "ha gastado un billón de euros" sin la autorización de las Cortes: "No sabemos en qué". "Veremos cuál es la situación y los números reales. Contaremos a la gente la verdad", insistía.

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