Alberto Rey analiza el salto al cine de Rosalía junto a Javier Bardem: "Parece que su papel será importante"

Alberto Rey comenta en Zapeando una de las noticias cinematográficas de la semana, el estreno cinematográfico de Rosalía junto a Javier Bardem. De la peli se conocen pocos detalles, pero el crítico tiene claro que "Rosalía es más lista que los ratones coloraos".

Alberto Rey analiza en Zapeando la actualidad cinematográfica, que pasa por el anuncio de que Rosalía y Javier Bardem compartirán cartel en una película.

La cinta se llama 'Wet' y estará dirigida por Alma Har'el. Más allá de eso, Alberto cuenta que "se sabe muy poco" y que "el reparto es coral", con nombres como Rebecca Ferguson y Connor Storrie.

El film está previsto que comience su rodaje en 2027 en República Dominicana y, señala el experto, "parece que el papel de Rosalía será importante".

Lo que "sí sabemos", apunta Alberto, es que "Rosalía es más lista que los ratones coloraos. Para el primer cameo en el cine eligió a Almodóvar, en televisión se fue a Euphoria, uno de los proyectos más esperados de 2026, y para su salto al cine elige tener al lado al mejor actor del mundo, Javier Bardem".

"A mi se me hizo muy raro no verla en 'La familia Mata'", ironiza Dani Mateo.

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