Carmen Morodo, sobre el 'hijo de pu***' a Sánchez: "Se tenía que haber desautorizado en el momento en que se pronunció"

La periodista Carmen Morodo critica que se haya usado ese insulto y otros para descalificar al presidente del Gobierno.

Uno de los temas que Jordi Wild ha tocado en la entrevista de Pedro Sánchez ha sido el de los insultos y especialmente ese "hijo de puta" que tanto se ha coreado, incluso, por parte de la oposición usando otro tipo de palabras para decir lo mismo como aquello de "me gustar la fruta".

"El hijo de puta se tenía que haber desautorizado en el momento en el que se pronunció. Y ese 'hijo de puta' le dio muchos votos a Pedro Sánchez y yo creo que le ayudó a ganar la pasada campaña de las elecciones generales de 2023", asegura la periodista Carmen Morodo, subdirectora de La Razón.

No obstante, y según Morodo, "esa política del odio la practica ahora mismo todo el mundo": "Los mensajes y los discursos que yo escucho en el Congreso de los Diputados no es la relación entre adversarios, no es lo que hemos visto en otras legislaturas y en otras etapas. Y es intolerable, porque es una falta de respeto hacia ellos mismos y también hacia los ciudadanos y hacia los que les estamos escuchando".

Igualmente, añade que percibe que todos denuncian el insulto, pero que ninguno renuncia a la descalificación: "Cada uno lo utiliza de una manera o cada uno utiliza un tono y unas formas distintas, pero al final no se está respetando ni se está escuchando lo que está diciendo el otro".

Igualmente, Morodo también critica al propio presidente al que culpa en parte de esta crispación: "Eso de 'levantar el muro' también ha tenido mucho que ver. Y es que al final el presidente del Gobierno es el que lidera, el que toma la iniciativa y es el que tiene que gestionar las relaciones con los demás y con el jefe de la oposición".

Asegura de este modo que la presión de los extremos es determinante, "pero temo que al final lo que temo y lo que me preocupa es que si te viene un Gobierno con Vox metido dentro de él, presiona en la misma dirección que hemos visto en esta legislatura. Y eso no lo necesitamos, en absoluto", confiesa la periodista.

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