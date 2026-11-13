Cuerpo nombra a Inmaculada Gutiérrez nueva presidenta de Renfe y pone a Joaquim Hortalà al frente de Adif

El contexto El Consejo de Ministros ha hecho efectivo este viernes los nombramientos.

El Consejo de Ministros ha nombrado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo como nueva presidenta de Renfe, sustituyendo a Álvaro Fernández Herida, y a Joaquim Hortalà i Vallvé como presidente de Adif. Estos cambios se producen en medio de una crisis ferroviaria y tras la llegada de Carlos Cuerpo al Ministerio de Transportes. Gutiérrez Carrizo, con una destacada trayectoria en gestión de proyectos internacionales y en la Administración Pública, ha sido directora general de Renfe Proyectos Internacional. Por su parte, Hortalà i Vallvé, abogado del Estado desde 2004, ha ocupado diversos cargos en la CNMC y el FROB, y recientemente fue secretario general de Renfe.

El Consejo de Ministros ha hecho efectivo este viernes los nombramientos de Inmaculada Gutiérrez Carrizo como nueva presidenta de Renfe después de hacer efectiva la destitución de Álvaro Fernández Herida como líder de la compañía y de Joaquim Hortalà i Vallvé como nuevo presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif.

La decisión llega en plena crisis ferroviario y después de que tomara el mando del Ministerio de Transportes Carlos Cuerpo. Precisamente, se le acusaba de su especial cercanía y amistad con el extitular de Transportres, Óscar Puente.

Gutiérrez Carrizo ha sido hasta el momento directora general de Renfe Proyectos Internacional, donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados. Cuenta con una extensa trayectoria en puestos de responsabilidad y de gestión en la Administración General del Estado, en empresas privadas y públicas.

Con anterioridad, en la Administración Pública ha desempeñado, entre otros, el cargo de vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de consejera de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC). Ha sido además consejera Económica y Comercial de España en Estados Unidos.

Por su parte, Joaquim Hortalà i Vallvé ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2004, iniciando su trayectoria profesional en la Abogacía del Estado en Barcelona, donde desempeñó sus funciones entre 2004 y 2010. Posteriormente, entre 2010 y 2011, ocupó un puesto como abogado del Estado en el Ministerio de Fomento.

En enero de 2013 fue nombrado secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Con la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en octubre de ese mismo año, pasó a desempeñar el puesto de director de la Asesoría Jurídica de la institución. En 2017 fue nombrado secretario del Consejo de la CNMC, responsabilidad que ejerció hasta 2021.

Entre 2022 y 2024 fue director jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Posteriormente, en abril de 2024, fue designado secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas, cargo que desempeñó hasta julio de 2026.

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